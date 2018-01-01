أدريانو يمثل في فيلم كوميدي

ووثائقي عن حياته أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي أدريانو النجم السابق للعديد من الأندية الإيطالية قد اقتحم مجال صناعة الأفلام والتمثيل.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن اللاعب سيقوم بوثائقي عن حياته، كجزء من تعاقده مع شركة الأفلام البرازيلية بانانيرا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ومن المنتظر أن يتم عرض الفيلم في 2020، على أن يشارك في فيلم كوميدي تنتجه الشركة ذاتها أيضاً.

وكان أدريانو قد لعب لأندية إنتر ميلان وبارما وفيورنتينا وروما.

يذكر أن "الامبراطور" قد اعتزل في سن 36 عاماً بعد سلسلة من الإصابات والمشاكل الشخصية.