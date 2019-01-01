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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أدريانو يترك كرة القدم ويتجه نحو التمثيل

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Goal
فصل جديد في حياة النجم البرازيلي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث تقارير إعلامية في البرازيل أن النجم السابق لإنتر أدريانو قرر دخول مجال الفن وترك كرة القدم نهائياً في الفترة القادمة.

أدريانو ابتعد عن الملاعب نهائياً منذ تجربته الأخيرة في 2016 بقميص ميامي الأمريكي، والذي لم يخص بقميصه أي مباراة.

وأوضحت "جلوبوسبورت" أن أدريان سيبدأ تصوير فيلم يجسد قصة حياته الشخصية في الأيام المقبلة، وسيحكي فيه محطاته المختلفة داخل وخارج كرة القدم.

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وأشار تقرير الشبكة البرازيلية أن النجم البرازيلي سيستعين بعدد من الشخصيات المقربة له في المجال الرياضي للمشاركة مثل ماسيمو موراتي، رئيس إنتر السابق.

ويرتبط أدريانو وموراتي بعلاقة قوية منذ وقته كلاعب في النيراتزوري، ووصف اللاعب البرازيلي مالك إنتر السابق بالشخصية الأبوية في حياته.

أدريانو سبق له ولعب بألوان إنتر، روما، فيورنتينا، بارما، وعديد الأندية البرازيلية في مشواره الحافل.

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