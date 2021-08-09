أخيرًا .. الاتحاد يُغلق الملف ويتخلص من "كابوس" خصم النقاط

انتهى الكابوس

نجحت جهود إدارة الاتحاد أخيرًا في غلق ملف ديون القادسية والاتفاق والفيصلي والتخلص من كابوس "خصم النقاط" الذي كان يُهدد الفريق، ذلك حسبما أفاد الصحفي محمد النعمي ومصادر أخرى.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقر في الثامن من يوليو الماضي خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية الواجبة لأندية الفيصلي والقادسية والاتفاق، وقد منحه فرصة 30 يومًا للتسديد.

النعمي أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الاتحاد سدد كامل المستحقات المالية المطلوبة من جانب الاتفاق، كما توصل لاتفاق مع الفيصلي على آلية التسديد.

وأوضح أن الإدارة الاتحادية سددت للفيصلي 4 ملايين ريال سعودي، واحتسبت قيمة انتقال عبد المجيد السواط بـ2 مليون، مما يعني أن المتبقي هو مليون ريال، وقد اتفق الفريقان على تسديدها بعد عدة أشهر مع تقديم ضمانات واضحة من جانب الفريق الغربي.

الاتحاد عنده مهلة إضافية لسداد الديون إلى نهاية الاسبوع بموافقة الأندية.

الاتفاق✅

القادسية⏳

الفيصلي اتفاق🤝

سداد 4 مليون + 2 مليون قيمة إنتقال السواط +1مليون يتم سداده خلال أشهر بعد تقديم ضمانات للفيصلي .. المجموع 7 مليون اجمالي المستحقات.

السواط تنازل عن مقدم العقد + رواتب. https://t.co/37Ukhabdm7 pic.twitter.com/MHW0gEdPF8 — محمد النعمي (@MEISS20) August 9, 2021

وأضاف أن الاتحاد لديه مهلة إضافية لتسديد الديون بعدما توصل لاتفاق مع الأندية على هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على تسديد مستحقات القادسية البالغة 11 مليون ريال سعودي.