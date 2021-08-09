أخيرًا .. الاتحاد يُغلق الملف ويتخلص من "كابوس" خصم النقاط
نجحت جهود إدارة الاتحاد أخيرًا في غلق ملف ديون القادسية والاتفاق والفيصلي والتخلص من كابوس "خصم النقاط" الذي كان يُهدد الفريق، ذلك حسبما أفاد الصحفي محمد النعمي ومصادر أخرى.
الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقر في الثامن من يوليو الماضي خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية الواجبة لأندية الفيصلي والقادسية والاتفاق، وقد منحه فرصة 30 يومًا للتسديد.
النعمي أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الاتحاد سدد كامل المستحقات المالية المطلوبة من جانب الاتفاق، كما توصل لاتفاق مع الفيصلي على آلية التسديد.
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وأوضح أن الإدارة الاتحادية سددت للفيصلي 4 ملايين ريال سعودي، واحتسبت قيمة انتقال عبد المجيد السواط بـ2 مليون، مما يعني أن المتبقي هو مليون ريال، وقد اتفق الفريقان على تسديدها بعد عدة أشهر مع تقديم ضمانات واضحة من جانب الفريق الغربي.
وأضاف أن الاتحاد لديه مهلة إضافية لتسديد الديون بعدما توصل لاتفاق مع الأندية على هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على تسديد مستحقات القادسية البالغة 11 مليون ريال سعودي.