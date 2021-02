أخيرًا أنباء سعيدة لليفربول .. جوتا يعود لتدريبات الريدز

عاد اليوم اللاعب البرتغالي دييجو جوتا نجم فريق ليفربول لتدريبات الريدز بعد أسابيع من الغياب بسبب الإصابة.

جاء هذا بحسب ما ظهر في صور التدريبات التي نشرها الحساب الرسمي للريدز عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وتأتي عودة جوتا للتدريبات بعد أن غاب عن صفوف الريدز بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة في مواجهة وولفرهامبتون بديسمبر الماضي.

ماني : مانشستر سيتي حسم الدوري الإنجليزي ولا يوجد أمامنا سوى الأبطال

وكان اللاعب قد غاب عن 18 مباراة منذ شهر ديسمبر الماضي في كل البطولات مع ليفربول ولمدة 77 يومًا حتى يومنا هذا.

وتأكد اليوم ليفربول من غياب لاعبه وقائده جوردان هندرسون عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مما يعني أن موسمه على الأرجح قد انتهى.

Here he is 😍 pic.twitter.com/5iNYEHTc3k