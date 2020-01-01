أخيرًا.. آداما تراوري يختار المنتخب الذي سيمثله بصورة نهائية!

قرار يبدو منطقيًا..

اتخذ آداما تراوري، لاعب وولفرهامبتون، قراره النهائي بشأن أي منتخب وطني سيمثل، إسبانيا أم مالي، ليُنهي اللغط المثار حوله منذ عام تقريبًا.

ويمتلك تراوري الجنسيتين، فهو نشأ في مالي ووُلِد على الأراضي الإسبانية، وبعد تألقه اللافت للنظر آخر موسمين، حاول المنتخبان الظفر بخدماته.

اليوم، أعلن تراروي بصورة نهائية أنه سيمثل منتخب إسبانيا، وذلك بعد فيديو ظهر فيه وهو ينضم إلى معسكر اللا روخا استعدادًا لمباراة البرتغال الودية.

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تراوري تلقى في الوقت نفسه استدعاءً من منتخب مالي الذي يستعد لمباراتين أمام غانا وإيران، ولكن في النهاية كان قراره حاسمًا بتمثيل منتخب إسبانيا.

⚡ ¡Estamos deseando verte a la velocidad del rayo con nuestra camiseta!



🤩 @AdamaTrd37 viene A TOPE de ilusión y espera su debut en categoría absoluta#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/zFUZ1gU8Qe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 5, 2020

المنتخب الإسباني استدعى تراوري مرتين من قبل، الأولى لم يتمكن من المشاركة معهم بسبب الإصابة، والثانية في مطلع سبتمبر الماضي وغاب عنها لإصابته بفيروس كورونا.

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وتلتقي إسبانيا وديًا مع البرتغال، ثم تلتقي مع سويسرا وأوكرانيا لحساب بطولة دوري الأمم الأوروبية، وحال مشاركة صاحب الـ24 عامًا في أي دقيقة بقميص الإسبان فسينتهي رسميًا أمل مالي في الاستفادة منه.

يذكر أن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قد أكد على أنه تحدث مع تراوري قبل ضمه ووجد رغبة واضحة وصريحة منه في تمثيل الماتادور.