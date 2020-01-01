أخبار إنتر اليوم | بوجبا يرفض التضحية والجميع يخضع للفحوصات

تعرف على آخر أخبار نادي إنتر اليوم الخامس من مايو 2020.

بوجبا يرفض التضحية من أجل الانضمام لإنتر، والنادي يركز على تيمو فيرنر لاستبدال لاوتارو مارتينيز، وكل عناصر الفريق تخضع للفحوصات، والمزيد من أخبار إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الخامس من إبريل.

إنتر يضع تركيزه على ضم تيمو فيرنر

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي إنتر قد وضع كل تركيزه على ضم اللاعب تيمو فيرنر من صفوف لايبزيج الألماني خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب أصبح على رأس اهتمامات الفريق قبل إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان.

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ماركو أرناوتوفيتش يشيد بفترته بإنتر وبجوزيه مورينيو

أشاد النمساوي ماركو أرناوتوفيتش لاعب إنتر السابق بالفترة التي أمضاها في صفوف النيراتزوري وبالعمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

أرناوتوفيتش قال لصالح "LaOla TV": "لا أدعي أنني بطلًا للثلاثية مع إنتر لكن التجربة معهم كانت رائعة للغاية، وتعلمت الكثير فيها من جوزيه مورينيو".

"لاوتارو يستطيع اللعب مع ميسي وسواريز دون مشاكل"

زانيتي: إنتر قصة حب بالنسبة لي

خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر صرح عبر حسابه في موقع "إنستجرام": "هذا القميص أكثر من مجرد قميص بالنسبة لي هو قصة حب وحياة، وعائلة وطبقة أخرى من جلدي ومشاعر عديدة".

وأضاف: "اعتزالي كان قبل خمس سنوات هنا في إنتر، ولهذا دائمًا ما أشكر النادي أنه جعلني جزءًا من تاريخه المشرف".

فحوصات للجميع

نادي إنتر قرر ألا يتواجد أي لاعب داخل مقر التدريبات قبل الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لعودة التدريبات من جديد بحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميديا سيت".

فلورينزي: رفضت إنتر

أليساندرو فلورينزي لاعب روما السابق وفالنسيا الحالي أكد في تصريحات رفضه الانضمام لصفوف إنتر في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأكد خلالها أن قلبه لا يزال يتواجد في روما رغم الرحيل.

بوجبا يريد كونتي لكنه يرفض التضحية

أوضحت تقارير صحفية اليوم من صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن بول بوجبا يريد العودة للعمل مع أنطونيو كونتي، عن طريق الانضمام لصفوف إنتر.

لكن بحسب ما ذكرت الصحيفة فاللاعب غير مستعد للتضحية بأي جزء من راتبه لتحقيق ذلك في المستقبل القريب.

إنتر يستخدم أموال ثنائي الهجوم

أوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر يريد بقاء لاوتارو مارتينيز لكنه لن يقف في طريقه لو أراد الانضمام لبرشلونة.

ويسعى المدرب الإيطالي للاستفادة ماديًا لأقصى درجة من لاوتارو وماورو إيكاردي واستخدام الـ180 مليون يورو في دعم الهجوم.

إيفان بيريشيتش يستمر في بايرن

بحسب ما أكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" فبايرن ميونخ سيدخل في مفاوضات مع إنتر من أجل الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش بشكل نهائي قبل انتهاء الموسم الجاري.