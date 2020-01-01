يوفنتوس يفكر في بيع نجومه ويبحث عن البديل في فالنسيا

يوفنتوس يفكر في بيع الثنائي دوجلاس كوستا وفيديريكو بيرنارديسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يفكر نادي يوفنتوس في الوقت الحالي في بيع لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في يوليو القادم.

جاء هذا في الوقت الذي يبحث فيه فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس عن تحسين تشكيل الفريق بالفترة القادمة.

ولن يكون دوجلاس كوستا هو الضحية الوحيدة في الصيف المقبل، حيث تفكر الإدارة في بيع اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي أيضًا.

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وكان يوفنتوس قد حاول التخلص من بيرنانديسكي من قبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما عرضه على برشلونة الإسباني.

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وسيحاول باراتيتشي أن يستقدم بدلاء ينجحوا في الخطة الخاصة بالمدير الفني للفريق ماوريسيو ساري الذي تولى قيادة البيانكونيري في الصيف الماضي.

ويأتي اللاعب فيران توريس نجم فريق فالنسيا على رأس الذين قد يحاول يوفنتوس ضمنهم في الصيف المقبل ليكون بديلًا للثنائي السابق ذكرهم.

جدير بالذكر أن عقد فيران توريس مع فالنسيا ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكنه به شرط جزائي يمنحه حق الرحيل مقابل 100 مليون يورو.