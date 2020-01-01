سان جيرمان يفرض طلباته على يوفنتوس لإرضاء رونالدو

تقارير صحفية إيطالية تكشف عن طلبات فريق باريس سان جيرمان لمنح يوفنتوس ماورو إيكاردي نجم إنتر الحالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن أمل يوفنتوس في حسم صفقة ضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الحالي المعار لباريس سان جيرمان .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن البيانكونيري متمسك بالحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قد بدأ في وضع طلباته من أجل ترك اللاعب لصالح يوفنتوس خلال الصيف القادم.

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وأكدت أن النادي الفرنسي طلب الحصول على لاعب وسط الملعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم روما السابق ويوفنتوس الحالي في نظير التخلي عن الأرجنتيني.

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ولا يملك باريس سان جيرمان حتى الآن حق التصرف في إيكاردي حيث أنه يمضي فترة إعارة بصفوفه قادمًا من إنتر، إلا أن انتقاله بصفة نهائية يعد شبه محسوم بسبب سوء علاقته بالنيراتزوري.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن صفقة إيكاردي يقوم بها يوفنتوس ليقنع البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاستمرار رفقة البيانكونيري.

جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد شارك مع باريس سان جيرمان في 31 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع أربعة.