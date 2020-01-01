أخبار يوفنتوس | ممنوع الاقتراب من رونالدو

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الحفاظ على رونالدو يتصدر أخبار يوفنتوس للثامن من إبريل 2020.

هل يرحل دوجلاس كوستا؟

حسب كوريرو ديلو سبورت، فإن أيام دوجلاس كوستا أصبحت معدودة في يوفنتوس ومن المتوقع رحيله الصيف المقبل.

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التقارير الصحفية تشير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد في الحصول على الجناح صاحب الـ29 عامًا.

سكاي سبورت كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب الآن.

موعد عودة ديميرال

جددت لا جازيتا ديلو سبورت موعد عودة المدافع التركي ميريح ديميرال ، حيث من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في يوليو المقبل.

اللاعب الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي قد يشارك مع يوفنتوس من جديد الموسم الحالي حال استكماله بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا.

ممنوع الاقتراب من رونالدو ودي ليخت

صحيفة توتو سبورت أكدت أن الثنائي كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت إلا جانب ميريح ديميرال ورودريجو بينتانكور غير قابلين للمساس من قبل يوفنتوس.

كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن احتمال خروج رونالدو ودي ليخت الصيف المقبل ولكن إدراة يوفنتوس لن تفكر في التفاوض على أي عرض للثنائي.

بوجبا الهدف الأول

وضع نادي يوفنتوس بول بوجبا كهدف أول له في سوق الانتقالات الصيفي المقبل ومستعد للتضحية بثلاثة من لاعبيه للحصول عليه.

حسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس مستعد للتضحية بأحد الثلاثي ميراليم بيانيتش وفريدريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا للتعاقد مع بول بوجبا.

بديل بوجبا حال فشل التعاقد

الصحفي الإيطالي الموثوق فابيريزيو رومانو لا يستبعد محاولة يوفنتوس التعاقد مع ميلنكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو حال عدم النجاح في مفاوضات بول بوجبا.

لن يكون سعر سافيتش مختلف عن بوجبا ولكن التعامل مع رئيس لاتسيو لن يكون سهلًا بشكل كبير.

تونالي إلى يوفنتوس؟

أليساندرو تونالي لاعب بريشيا وهدف عديد الأندية في الصيف المقبل علق على احتمالية رحيله.

تونالي قال في تصريحات لكوريري ديلا سيرا: "لا أفكر في المفاوضات أو الرحيل الآن، هدفي هو إكمال الموسم على أكمل وجه ثم نرى ما سيحدث، ما زال لديّ الكثير لأقدمه مع بريشيا النادي الذي آمن بقدراتي".

إيكاردي مقابل لاعبين

تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد يتجه ليوفنتوس الموسم المقبل.

اللاعب الذي أصبح هدفًا لميلان قد يرحل نحو يوفنتوس حيث سيكون إنتر ميلان راضيًا بمبادلته بلاعبين من يوفنتوس لم يُفصح التقرير عن اسمهما ولكن التكهنات تشير إلى الثنائي فريدريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا.

رابيو يعود لفرنسا

حصل أدريان رابيو لاعب يوفنتوس على الإذن للخروج من إيطاليا لفرنسا بعد انتهاء فترة العزل الصحي المقررة.

لن يكون رابيو أول لاعب من يوفنتوس يغادر إيطاليا فقد غادر من قبل الثلاثي جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا وسامي خضيرة.