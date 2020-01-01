أخبار يوفنتوس اليوم | وفاء ديبالا، رونالدو الخارق وخسارة السباق مع نيوكاسل

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأول من يونيو.

خسارة سباق ضم لاعب مارسيليا ووفاء ديبالا للسيدة العجوز ضمن أبرز وأهم أخبار يوفنتوس لليوم الثاني من يونيو 2020.

باولو ديبالا يرفض باريس سان جيرمان

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب أن حاول الأخير ضمه لصفوفه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فاللاعب يفضل الاستمرار رفقة يوفنتوس حتى نهاية تعاقده الحالي والذي يستمر حتى 2022.

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موهبة مارسيليا تفلت من يوفنتوس

بحسب ما أكدت تقارير صحفية إنجليزية فنادي يوفنتوس قد فقد فرصته في الحصول على خدمات اللاعب الشاب إلياس زواوي لاعب مارسيليا الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن فريق نيوكاسل قد أصبح الأقرب للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، متفوقًا على يوفنتوس وبوروسيا دورتموند.

حالة رونالدو البدنية تزداد قوة بعد كورونا!

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تحسنت حالته البدنية بشكل واضح منذ توقف كرة القدم مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.

حالة بدنية مذهلة لرونالدو بالرغم من توقف كرة القدم

رئيس بريشيا: تونالي يفضل يوفنتوس أو إنتر

ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا يكشف عن محاولة برشلونة الحصول على خدمات لاعبه الشاب ساندرو تونالي، ورغبة اللاعب في تمثيل إنتر أو يوفنتوس فقط.

رئيس بريشيا: ردي على عرض برشلونة لضم تونالي لم يعجبهم

يوفنتوس يستأنف مبارياته في الدوري يوم 22 يونيو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن مواعيد الجولة الأولى من البطولة بعد عودة التوقف الأخير الذي حدث بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستكون أول مباراة ليوفنتوس أمام نظيره بولونيا خارج الأرض يوم 22 يونيو في التاسعة و45 دقيقة.

مانشستر سيتي مصر على ضم نجم يوفنتوس

بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فالمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات ليوناردو بونوتشي من صفوف يوفنتوس.

وأوضح الموقع في الوقت نفسه أن نادي يوفنتوس لا يفكر في بيع اللاعب بالرغم من عمره الذي وصل للـ 33 عامًا.

سيميدو يرفض يوفنتوس

لاعب برشلونة نيسلون سيميدو يرفض فكرة الانضمام لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل نهائي.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" فاللاعب يريد فقط الانضمام لمانشستر سيتي ويرفض كذلك فكرة الانضمام لإنتر.

صفقة تبادلية جديدة مع تشيلسي

يبدو أن الصفقات التبادلية هي ما يهم يوفنتوس هذه الأيام، فبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" النادي يفكر في إبرام واحدة جديدة.

الصفقة هذه المرة ستكون بترك اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي لتشيلسي من أجل الحصول على خدمات جورجينيو.

يوفنتوس يستفسر عن كوتينيو

حسب توتو سبورت، فإن البرازيلي فيليبي كوتينيو قد يكون أحد اللاعبين المتواجدين في صفقة البوسني ميراليم بيانيتش.

الصحيفة أشارت إلى أن ماوريتسيو ساري معجب بقدرات اللاعب ويراه مفيدًا لمستقبل البيانكونيري ولا ترغب إدارة يوفنتوس في التخلي عن بيانيتش دون دخول لاعب من برشلونة في الصفقة.

منافسة من آرسنال

أكدت صحيفة لا ريبيلكا أن آرسنال دخل في خط المفاوضات مع ميليك مهاجم نابولي لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل مع الرحيل المحتمل لأليكساندر لاكازيت أو بيير إيمريك أوباميانج.

اللاعب الذي يعد هدفًا ليوفنتوس خصوصًا بعد انتقال إيكاردي بشكل دائم لباريس سان جيرمان يرغب بالفعل في الرحيل عن صفوف نابولي بنهاية الموسم.

مانشستر يرغب في ضم ديميرال

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات المدافع التركي ميريح ديميرال في ظل رغبة سولشاير في الحصول على مدافع قوي للمستقبل.

لا تبدو إدارة يوفنتوس مستعدة للتخلي عن المدافع التركي الذي يراه الكثير مستقبل دفاع البيانكونيري إلى جانب دي ليخت، ورغم رغبة النادي في التعاقد مع بول بوجبا إلا أن ذلك لن يُجبرهم على التخلي عن ديميرال.