أخبار يوفنتوس اليوم | وصول موراتا واتهام بالرشوة بسبب سواريز

ما هو جديد البيانكونيري؟

وصول موراتا للفحص الطبي وغش سواريز في امتحان اللغة الإيطالية ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 22 سبتمبر 2020.

موراتا يجري الفحص الطبي

وصل الإسباني ألفارو موراتا إلى مقر تدريبات يوفنتوس لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لصفوف البيانكونيري.

موراتا سينتقل معارًا مقابل 9 مليون يورو مع أحقية الشراء في يونيو 2021 بـ45 مليون يورو مع إمكانية مد الإعارة لعام آخر.

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عقد طويل الأمد للنجم الواعد

حسب توتو يوفي، فإن يوفنتوس يستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع لاعبه الشاب جيانلوكا فرابوتا بعد المستوى الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.

الظهير الأيسر الواعد لعب 23 مباراة مع فريق 23 سنة في يوفنتوس ومباراتين مع الفريق الأول ومن المتوقع ان يجدد تعاقده حتى 2025

لوكا بيليجريني على وشك الرحيل

كشف الصحفي الخاص بالانتقالات جيانلوكا دي مارزيو عن قرب رحيل اللاعب لوكا بيليجريني عن صفوف يوفنتوس.

جاء هذا حيث يقترب نادي جنوى من الحصول على خدماته في الساعات المقبلة، ولا يتبقى سوى تفاصيل قليلة لإنهاء الاتفاق.

مانشستر يونايتد يطلب خضيرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد طلب الحصول على خدمات اللاعب الألماني سامي خضيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن اللاعب يفضل الانضمام لباريس سان جيرمان.

رونالدو يتخطى أسطورة يوفنتوس

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس أمام سامبدوريا في افتتاح مباريات البيانكونيري في الدوري الإيطالي.

هدف رونالدو هو الـ66 له مع يوفنتوس ليتجاوز بافل نيدفيد صاحب الـ65 هدفًا في 237 مباراة مع البيانكونيري.

بيرلو يفكر في كيفية إراحة رونالدو

تحدث الإيطالي أندريا بيرلو بعد مباراته الرسمية الأولى كمدربًا ليوفنتوس والتي انتصر فيها على سامبدوريا بثلاثية نظيفة.

وقال بيرلو بعد المباراة: "نفكر دائمًا في كيفية الاستفادة من رونالدو، ما زلنا في بداية الموسم وهو لا يشعر بالإرهاق ولكن عندنا نتقدم في الموسم فإنه سيكون بحاجة للراحة في المباريات الأقل أهمية. إنه شخص ذكي للغاية ويعرف جسده جيدًا وسيشعر بأوقات حاجته للراجة".

خاص | يوفنتوس يقترب من إعادة مويس كين

علم جول أنّ يوفنتوس في مفاوضات متقدمة مع إيفرتون للحصول على خدمات مويس كين على سبيل الإعارة.

وبحسب مصادرنا، فإنّ إيفرتون يقبل بإعارة اللاعب مع إلزامية الشراء في صيف 2021 بينما يوفنتوس لا يرغب في وجود بند يجبره على الشراء.

التخطيط لإعادة مويس لا يعني توقف مفاوضات ضم إدين دجيكو من روما، إذ يرغب المدرب أندريا بيرلو في التعاقد مع الثنائي.