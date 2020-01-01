أخبار يوفنتوس اليوم | هيجواين يعود إلى إنجلترا واقتراب أرتور

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الحديث عن مستقبل جونزالو هيجواين في الفريق، وانفراجة في صفقة انضمام أرتور ميلو من برشلونة ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 22 مايو 2020.

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انفراجة في صفقة أرتور

أوضحت "لاجازيتا" أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أخبر أرتو ميلو أنه لن يحظى بفرصة كبيرة للمشاركة أساسياً الموسم المقبل بتشكيل الفريق.

وتحدث التقرير أن بداية من الأربعاء حدث تقدم في المحادثات بين يوفنتوس وممثلي اللاعب بخصوص إقناعه بالقدوم، خصوصاً مع التعديلات على قانون الضرائب وما سيكون له من تأثير على راتب اللاعب.

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هيجواين مرشح للعودة إلى إنجلترا

"توتوسبورت" خصصت تحليلاً خاصاً لموقف الأرجنتيني جونزالو هيجواين مع يوفنتوس الموسم المقبل، وزيادة فرضية رحيله عن الفريق عن استمراره لنهاية عقده.

وأشار التقرير إلى وجود عديد العروض، أولها من دي سي يونايتد الأمريكي، والذي يلعب له أخيه فيديركو، بالإضافة لوجود اهتمام من الثنائي نيوكاسل وإيفرتون، واهتمام ريفر بليت بإعادته.

يوفنتوس عطل عودة فيدال

بحسب مصادر "جول"، فيوفنتوس رفض عودة أرتورو فيدال في انتقالات الشتاء الماضية، إذ أنه ربط الأمر فقط بإدخاله في صفقة تبادلية مع إيمري تشان أو فيديريكو بيرنارديسكي.

ورفض يوفنتوس أيضاً عودة لاعبه التشيلي السابق بسبب تقدمه في العمر وبلوغه الثالثة والثلاثين، مما لا يجعله هدفاً أساسياً للسيدة العجوز بالوقت الراهن.

رابيو يقترب من الرحيل

أفادت "لاجازيتا" أن مصير أدريان رابيو، متوسط الميدان الفرنسي، يبدو بعيداً عن يوفنتوس، وأن الأخير سيحاول بيعه مع نهاية الموسم الجاري.

اللاعب الذي انضم مجاناً الصيف الماضي لم يندمج بشكل كبير مع الأجواء في إيطاليا، وقد يحاول النادي بيعه لتحقيق مكاسب مادية، إذ أن قيمته السوقية تقارب 25 مليون يورو بحسب التقرير.