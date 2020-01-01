أخبار يوفنتوس اليوم | هل يرحل رونالدو؟

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 14 من يوليو.

التعاقد مع ظهيرين وبدائل هيجواين يتصدران أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 14 من يوليو.

تدعيم الظهيرين

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات سيرجينو ديست الظهير الأيمن لأياكس الهولندي.

ويبحث يوفنتوس عن ظهير أيمن في ظل عدم الاقتناع بالثنائي دانيلو وماتيا دي تشيليو.

المزيد من الفرق

البيانكونيري يرغب أيضًا في التعاقد مع ظهير أيسر مع وجود ديفيد ألابا وإيمرسون بالميري وروبين جوسينس على رأس المرشحين.

المزيد من لاعبي الوسط

أكدت توتو سبورت، أن يوفنتوس بدأ مفاوضاته مع ساسولو للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسولو الصيف المقبل.

لاعب الوسط صاحب الـ20 عامًا يُقدر ثمنه بـ25 مليون يورو من قبل ساسولو ولكن يوفنتوس سيحاول الوصول لسعر أفضل بإقحام أحد لاعبيه في الصفقة.

رونالدو يرفض الرحيل عن يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملتزم بعقده مع يوفنتوس.

وكانت بعض الانتقادات قد طالت كريستيانو رونالدو على الرغم من أن الأرقام تنصفه بصورة كبيرة، إلا أن أداء يوفنتوس المهتز يؤثر بالسلب عليه.

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بدائل هيجواين

يبدو أن يوفنتوس قلص خياراته المحتملة لتدعيم خط الهجوم الصيف المقبل في ظل أخبار اقتراب رحيل جونزالو هيجواين.

حسبس كوريري توريتو، فإن يوفنتوس أنهى اتفاقه بالفعل مع ميليك مهاجم نابولي على الشروط الشخصية في انتظار الاتفاق مع نابولي الذي ما زال يطمح في تجديد التعاقد مع اللاعب المطلوب في توتنهام وروما أيضًا.

البيانكونيري يرغب في إقحام بيرنارديسكي في الصفقة ولكن يبدو لوكا بلجريني اللاعب الأقرب للانتقال لنابولي في ظل رغبة موكله مينو رايولا في أن يلعب عدد دقائق أكبر.

على الجانب الآخر، أشارت كوريري ديلو سبورت أن يوفنتوس وضع أليكساندر لاكازيت مخيار بديل حال عدم التعاقد مع ميليك حيث يترقب المهاجم الفرنسي وضع زميله بيير إيمريك أوباميانج سواء بالتجديد أو الرحيل.

ميريح ديميرال قد يلحق بموسم يوفنتوس

عاد اللاعب ميريح ديميرال لتدريبات فريق يوفنتوس بعد غيابه في الأشهر الماضية بسبب الإصابة الكبيرة التي عانى منها.

اللاعب قد يحصل على بعض الدقائق هذا الموسم في الدوري الإيطالي، مما يعني أنه سيستعد بشكل أفضل لدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ينهي اهتمامه بهدف ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد أنهى اهتمامه باللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي.

يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه ميلان على ضمه لصفوفه بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، وهي الصفقة التي قد تكلفهم 25 مليون يورو.

يوفنتوس يدخل على خط التعاقد مع ألكانتارا

حسب ديلي ميل، فإن يوفنتوس دخل على خط التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا.

تياجو قرر الرحيل عن بايرن الصيف المقبل مع تقارير صحفية عن اتفاقه مع ليفربول على البنود الشخصية قبل دخول يوفنتوس في الصفقة إلى جانب مانشستر سيتي أيضًا.

ومن المتوقع أن يحصل بايرن ميونخ على ما يقارب 35 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعب الوسط الإسباني.

باراتيتشي: نتفاوض مع وكيل ديبالا

كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس عن مفاوضات الإدارة مع وكيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تحديد تعاقده.

وقال باراتيتشي: "نحن نتفاوض مع وكيل ديبالا منذ فترة، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، وقمنا بالاستثمار فيه خلال السنوات الماضية، ولدينا الكثير من الثقة فيه".

أرقام مذهلة لكريستيانو رونالدو

تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفين ضد أتالانتا في اللقاء الأخير بالدوري الإيطالي ليصل لهدفه رقم 28 في الموسم الجاري.

فيديو: ملخص مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

رونالدو وصل لركلة الجزاء رقم 11 هذا الموسم، حيث قام بتسجيل كل تلك الركلات بنجاح، كما نجح في التسجيل للمباراة السادسة على التوالي التي يشارك فيها منذ العودة من التوقف.

إصابة ماتايس دي ليخت

كشفت تقارير عن مشاركة الهولندي ماتياس دي ليخت في جزء كبير من مباراة فريقه يوفنتوس مع أتالانتا السبت وهو يعاني من إصابة على مستوى الكتف.

وانتصر يوفنتوس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على مضيفه، وقدم المدافع الشاب مباراة مميزة حظيت بإشادة زملائه والإعلام.

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