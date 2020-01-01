أخبار يوفنتوس اليوم | نقطة فاصلة في عودة رونالدو لمانشستر وفتح الباب أمام بوجبا

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 17 من شهر نوفمبر 2020.

الحديث من جديد عن ضم بول بوجبا وتدخل راعي مانشستر لخطف كريستيانو رونالدو ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 17 من شهر نوفمبر 2020.

عودة الحديث حول بول بوجبا

مع كل مرة يخرج فيها بول بوجبا ليتحدث عن عدم راحته في مانشستر يونايتد يرتبط اسمه بناديين على الفور، يوفنتوس وريال مدريد.

صحيفة توتو يوفي أشارت اليوم لأن وضع بوجبا الحالي مع مانشستر يونايتد هو المناسب بالنسبة لهم للتعاقد معه بسعر أقل مما كانت تطلب إدارة الشياطين الحمر سابقًا.

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تطمح إدارة يوفنتوس لحسم صفقة بول بوجبا يناير المقبل أو الصيف على أقصى تقدير بمبلغ قد يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

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راعي يونايتد يتدخل لإعادة رونالدو

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن الراعي الرسمي لمانشستر يونايتد يريد إتمام صفقة انتقال رونالدو للشياطين الحمر من جديد وسيساعد النادي لإتمامها.

رونال\و ارتبط اسمه في مرات عديدة بالعودة لصفوف مانشستر يونايتد قبل أن ينضم باريس سان جيرمان لحديث الصحافة أيضًا عن الأمر في ظل أخبار عن احتمالية رحيله عن صفوف يوفنتوس.

منافسة ثلاثية مع إنتر وميلان

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة ثلاثية من يوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان بضم اللاعب نيكولو روفيلا نجم جنوى الشاب.

صحيفة "توتو سبورت" ذكرت اهتمام الثلاثي وأكدت أن صاحب الـ 18 عامًا لفت أنظار يوفنتوس بشدة هذا الموسم قبل أن يدخل قطبي ميلان على خط السابق.

اهتمام يوفنتوس بهاكان يتزايد

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اهتمام نادي يوفنتوس بضم اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو نجم ميلان قد تزايد في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن توقف المفاوضات بين ميلان واللاعب للتجديد لفت أنظار يوفنتوس لإمكانية ضمه مجانًا في الصيف.

يوفنتوس يحرم برشلونة من ألابا ونجم أياكس

بعد أن حرم برشلونة من التعاقد مع ماتايس دي ليخت من قبل، يستعد يوفنتوس لممارسة هوايته المفضلة في سوق الانتقالات بخطف النجوم الذين تضع إدارة البرسا أعينها نصب التعاقد معهم.

أحدث هذه الأسماء هو دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، والذي ينتهي تعاقده في أليانز آرينا بنهاية هذا الموسم وأعلن البافاري عن فشل الوصول إلى اتفاق معه لتمديد إقامته في مقاطعة الجنوب الألمانية.

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رابيو يكشف كيف طوره يوفنتوس

أعرب أدريان رابيو نجم يوفنتوس عن سعادته بتواجده في صفوف البيانكونيري في الأشهر الماضية، مؤكدًا أن اللعب للفريق الإيطالي طوره كثيرًا.

وقال اللاعب: "الانضمام ليوفنتوس غير مني الكثير، الآن أشعر أنني لاعب متكامل بشكل آخر، ويمكنكم أن تروا الفارق فيما أقدمه مع منتخب فرنسا".

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نجم وولفرهامبتون الشاب مطلوب في يوفنتوس

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب بيدرو نيتو نجم وولفرهامبتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن صاحب الـ 20 عامًا لفت أنظار أندريا بيرلو، وهو ما دفع إدارة يوفنتوس للاستفسار عنه.