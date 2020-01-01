أخبار يوفنتوس اليوم | متابعة نجم مونشنجلادباخ وإصرار هيجواين

ما هو جديد البيانكونيري؟

الحديث عن جديد سوق انتقالات الفريق، وخطة جونزالو هيجواين المستقبلية ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 4 يونيو 2020.

يوفنتوس يراقب تورام

أوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس يراقب عن كثب تطور مستوى ماركوس تورام، لاعب ومهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ في الأيام الماضية.

النجم الفرنسي الشاب ونجل لاعب الفريق السابق ليليان تورام دخل في دائرة اهتمام البيانكونيري بحسب "توتو يوفي"، وذلك بعد تألقه هذا الموسم في ألمانيا.

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بيرنارديسكي يبحث عن مخرج

أفادت "كورييري" أن النجم الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي يبحث عن مخرج لوضعيته الحالية في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد ربطه بالرحيل هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن اللاعب عازم على إثبات قيمته الفنية في المتبقي من الموسم الجاري، وأنه يريد البقاء في تورينو وعدم مغادرة صفوف يوفنتوس.

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يوفنتوس يرفض تغيير موعد الكأس

أكدت "كورييري" رفض يوفنتوس تبديل موعد لقاء إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان ليُلعب أولاً قبل نصف النهائي الآخر بين نابولي وإنتر.

وبحسب التقرير، فإنتر قد اشتكى من لعبه مساء السبت، خصوصاً وأنه سيكون مرتبطاً نهاية هذا الأسبوع بمباراته المؤجلة من الدوري مع سامبدوريا، وفي حال بلوغه نهائي الكأس، فذلك يعني خوضه ثلاث مباريات في سبعة أيام.

وذكر التقرير أن يوفنتوس وميلان رفضا فكرة تبديل الموعد، وذلك حتى لا يقدما خدمة لمنافس مباشر في صورة إنتر، وإعطائه فرصة الراحة حال وصوله للنهائي.

هيجواين يضع خطته

ذكرت "كورييري" أن جونزالو هيجواين يريد إثبات نفسه في المتبقي من الموسم الجاري مع يوفنتوس، والعودة للعب كأساسي في صفوف الفريق وتحقيق كل البطولات الممكنة.

وأضاف التقرير أن الأرجنتيني لن يحسم مستقبله وناديه المقبل إلا بعد انتهاء الموسم، خصوصاً وأن حتى الآن لم يتلق أي مؤشرات من قبل يوفنتوس تشير إلى تمديد عقده.