أخبار يوفنتوس اليوم | ميسي يتفوق على رونالدو وسواريز يشهد

تغلب ميسي على رونالدو وشهادة سواريز في التحقيقات بالإضافة لتصريحات ديل بييرو وباولو فونسيكا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 28 من شهر سبتمبر 2020.

ميسي يتغلب على رونالدو وصلاح في قائمة أكثر الرياضيين تأثيراً وقيمة

أعلنت "SportsPro" برعاية "Nielsen" عن تصنيفها السنوي لأكثر الرياضيين تأثيراً وقيمة حول العالم وهو التصنيف الذي ظهر فيه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

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وتضم القائمة مجموعة من أشهر وأبرز الأسماء ليس فقط في عالم كرة القدم، ولكن من مختلف الرياضيات، وإن سيطر نجوم الساحرة المستديرة على الصدارة.

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سواريز يشهد ضد يوفنتوس؟

كشفت "لا ريبوبليكا" أن المدعي العام الذي يتولى التحقيق في قضية تسهيل امتحان اللغة الإيطالية الخاص بلويس سواريز قد طلب الحديث مع اللاعب.

اللقاء قد يتم عبر الفيديو بسبب تواجد اللاعب في مدريد، وأوضحت الجريدة أنه لا يعني إدانة اللاعب رغم حصوله على تسهيلات لتخطي الامتحان.

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ديل بييرو يتوقع منافسة شرسة من إنتر وأتالانتا

كشف أليساندرو أسطورة نادي يوفنتوس أن الفريق سيواجه منافسة صعبة هذا الموسم على لقب الدوري الإيطالي من الثنائي إنتر وأتالانتا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وقال خلالها: "إنتر وأتالانتا منافسان قويان على اللقب".

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مدرب روما نادم على التعادل

أكد باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما على ندمه على التعادل مع يوفنتوس في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس في الدوري الإيطالي.

وقال فونسيكا: "لعبنا بطريقة جيدة لكن النتيجة لا ترضيني، صنعنا الفرص الكافية للفوز باللقاء، لكننا لم نتمكن من ذلك".