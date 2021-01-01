أخبار يوفنتوس اليوم | مهاجم جديد ليناير وكورونا يهدد الدفاع

ما هو جديد البيانكونيري؟

ميركاتو يناير والبحث عن مهاجم فيه يتصدر أخبار يوفنتوس اليوم، 9 يناير 2020.

سكاماكا آخر المرشحين لدعم الهجوم

ذكرت "سكاي" أن مهاجم جنوى جيانلوكا سكاماكا أصبح آخر الأسماء المرشحة لدعم هجوم يوفنتوس في يناير.

اللاعب الإيطالي الشاب مطارد من ميلان ويلعب مع جنوى مُعاراً من صفوف ساسوولو.

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لاعب آخر تم ترشيحه هو زميل سكاماكا في جنوى إيجور شومورودوف، وذلك بحسب "توتوسبورت".

يوفنتوس يقترب من تجديد عقد دراجوسين

علم "جول" أن يوفنتوس في طريقه لتمديد عقد مدافعه الشاب الروماني رادو دراجوسين بعد تألقه في اللقاءات التي شارك بها.

الروماني الشاب سيحصل على عقد لخمس سنوات إضافية وينتظر أن يحصل على فرصة أكبر في اللقاءات المقبلة.

يوفنتوس يدخل سباق دامسجارد

"كالتشيو ميركاتو" ذكر أن يوفنتوس آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب سامبدوريا الشاب ميكيل دامسجارد.

الدنماركي لاعب خط الوسط يتابعه إنتر بحسب التقارير وكذلك توتنهام، ويقدر سعره في حدود 18 مليون يورو.

مشاكل دفاعية الأسبوع المقبل

إصابة ماتايس دي ليخت بفيروس كورونا وعزله أدخلت الفريق في أزمة دفاعية في اللقاءات المقبلة.

الثنائي خوان كوادرادو وأليكس ساندرو غائبان لنفس السبب، وجيورجيو كيليني بحسب "لاجازيتا" ليس جاهزاً للعب مباراة كاملة.