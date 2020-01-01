أخبار يوفنتوس اليوم | منافسة مع برشلونة ولم الشمل مع بيرلو

ما هو جديد البيانكونيري؟

منتفسة مع برشلونة ولم الشمل بين بيرلو وزميله القديم ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 22 ديسمبر 2020.

روما ينافس يوفنتوس على هدفه الجديد

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن روما لن يجدد تعاقده مع برونو بيريز وبدأ بالفعل البحث عن بديل اللاعب.

البديل الامثل بالنسبة لروما هو بريان رينولدس بعد مستواه اللافت مع دالاس في الدوري الأمريكي.

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روما وكلوب بروج يحاولان بجدية التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات المقبل حيث يبدو ابن الـ19 عامًا في حاجة للعب وقت أطول في فريق مثل روما قبل أن يكون جاهزًا للانتقال ليوفنتوس حسب تقرير كالتشيو ميركاتو.

بيرلو قد يجتمع مع زميله القديم من جديد

أكدت صحيفة توتو سبورت، أن يوفنتوس ما زال يحاول إيجادة حل جديد لإضافته في الخط الهجومي للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

الصحيفة أشارت لأن مهاجم يوفنتوس الجديد قد يكون فرناندو يورينتي مهاجم نابولي الحالي ويوفنتوس السابق في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع البارتينوبي وحاجة البيانكونيري لمهاجم آخر بجانب ألفارو موراتا.

منافسة منتظرة بين ميلان ويوفنتوس وبرشلونة

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن إيه سي ميلان دخل على خط التعاقد مع ممفيس ديباس لاعب ليون إلى جانب يوفنتوس وبرشلونة.

ويقدم اللاعب مستوى لافت للنظر مع فريقه ليون والذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الحالي ولا يبدو قريبًا من توقيع عقدًا جديدًا مع الفريق الفرنسي.

ديباي كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة الصيف الماضي ولكن الفريق لم يكن يملك المبلغ المطلوب للتعاقد معه ومع حاجة ميلان لتدعيم الخط الهجومي فإنه سيحاول التعاقد معه يناير المقبل.

يوفنتوس لديه عدد كافي من اللاعبين في مركز ديباي ولكن وجود اللاعب سيعطي مزيدًا من الديناميكية والحلول لأندريا بيرلو مدرب الفريق ولكن العائق سيكون في بحث النادي عن لاعبين ينتقلون بشكل مجاني.

ليفاندوفسكي يعترف: لست في نفس مستوى ميسي ورونالدو!

رغم تتويجه بجائزة الأفضل في 2020 من الفيفا، اعترف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أنه ليس في نفس مستوى الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ليفا قاد فريقه إلى تحقيق الثلاثية التاريخية وأعاد لقب دوري أبطال أوروبا إلى أليانز آرينا، مع تتويجه بلقب هداف البوندسليجا وكذلك ذات الأذنين، لكن ذلك بالنسبة له ليس كافيًا للتواجد في مكانة رونالدو وميسي.

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التشكيل المتوقع لمواجهة فيورنتينا

كشفت صحيفة توتو ويفنتوس عن التشكيل المتوقع للبيانكونيري أمام فيورنتينا في الأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

تشيزني

دي ليخت - بونوتشي - دانيلو

كولوسيفسكي - ماكيني - بنتانكور - رامسي - ساندرو

رونالدو - موراتا

موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة