أخبار يوفنتوس اليوم | مفاوضات مستمرة مع برشلونة وديبالا يبدأ التدريبات

ما هو جديد البيانكونيري؟

تواجد ديبالا في التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا والمفاوضات المستمرة مع برشلونة، ضمن أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 9 مايو 2020.

مفاوضات مستمرة مع برشلونة

محادثات مستمرة بين برشلونة ويوفنتوس بشأن أكثر من صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

مصادر جول أكدت رغبة برشلونة في التعاقد مع بيانيتش وموافقة اللاعب مع طلب يوفنتوس للحصول على أرتور في المقابل والذي يرفض الخروج من برشلونة.

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المحادثات شهدت أيضًا صفقة محتملة بانتقال ماتيا دي تشيليو لبرشلونة.

رحيل منتظر لرابيو

رغم انضمامه الصيف الماضي، إلا أن الفرنسي أدريان رابيو قد يرحل عن صفوف يوفنتوس الصيف القادم.

حسب "كوريري تورينو" فإن اللاعب الفرنسي غير مرتاح في يوفنتوس بسبب عدم المشاركة بشكل مستمر مع اهتمام من مانشستر يونايتد وإيفرتون بالحصول على خدماته.

يوفنتوس يتابع مونييه

مع الرحيل المرتقب لماتيا دي تشيليو، فإن يوفنتوس بدأ البحث عن ظهير أيمن آخر وسط ترشيحات عديدة على رأسها توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان.

حسب "لو باريسيان" فإن يوفنتوس انضم لركب الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مونييه الذي يسعى هو الآخر للخروج من النادي الفرنسي بنهاية الموسم.

ديبالا يبدأ التدريبات

يتواجد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس في مقر التدريبات ليشارك في التدريب الفردي للفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي.

اللاعب الذي عانى من فيروس كورونا لأكثر من شهر ونصف كان قد أعلن النادي تعافيه منذ أيام قليلة ليعود لممارسة حياته بشكل طبيعي.

"رونالدو أفضل حالًا في الحجر الصحي"

كشف فيليب جونكالفيس، المعد البدني الذي عمل مع كريستيانو رونالدو، عن استغلال صاروخ ماديرا لفترة الحجر الصحي ليستعيد لياقته البدنية.

وأشار في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" إلى أنّ رونالدو كان يتدرب ساعة على الأقل يوميًا في الصالة الرياضية بجانب التدريبات المختلفة.

وأكد أنّ اللاعب سعيد في يوفنتوس ويرغب في الاستمرار لفترات أطول وعدم الرحيل عن السيدة العجوز.

لويس ألبرتو: انتصرت على رونالدو مرتين، ميسي الأفضل

قارن لويس ألبرتو، لاعب لاتسيو، بين كريستيانو رونالدو وهداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، مؤكدًا أنّ الأخير هو الأفضل.

وقال في تصريحات صحفية: "رونالدو يمتلك عقلية الفوز ويرغب في تحقيق الألقاب باستمرار رغم ما وصل إليه، لكن ميسي هو الأفضل".

واختتم: "تغلبت على رونالدو مرتين مع لاتسيو وحققت أمامه لقب السوبر".