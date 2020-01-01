أخبار يوفنتوس اليوم | معضلة ضم بوجبا ونجم الفريق يحلم بالدوري الإنجليزي

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 19 من شهر نوفمبر 2020.

معضلة ضم بول بوجبا واحتمالية انتقال نجم الفريق إلى الدوري الإنجليزي ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 19 من شهر نوفمبر 2020.

خضيرة يفتح الباب أمام الانتقال للدوري الإنجليزي

أكد الألماني سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي أن اللعب في الدوري الإنجليزي طالما كان حلمًا له عندما كان طقلًا.

لاعب وسط البيانكونيري قال في تصريحات لسكاي سبورت: "عندما كنت طفلًا كان اللعب في الدوري الإنجليزي حلمًا بالنسبة لي، أنا راضي تمامًا عن مسيرتي حتى الآن ولكن ما زال هناك حلمًا بالتواجد هناك".

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وأضاف خضيرة: "شاهدت عديد المباريات في الدوري الإنجليزي عندما كنت طفل وما زلتُ متابعًا حتى الآن، مبارياتي أمام الفرق الإنجليزية كان لها طابعًا خاصًا بالنسبة لي في أجواء رائعة"..

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اللاعب الألماني اختتم تصريحاته قائلًا: "الكثير يتحدثون عن كون مورينيو مدرب دفاعي بشكل مبالغ فيه ولكنه مدرب فائز بطبعه ولهذا أثار إعجبي ولا يمكنني أن أقول له لا ولكنه ليس الشخص الوحيد الذي أتمنى أن ألعب معه مجددًا فهناك أيضًا كارلو أنشيلوتي واحد من أفضل المدربين الذي عملت معهم".

يوفنتوس لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب لضم بوجبا

حسب الصحفي الموثوق دي مارزيو، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ولكنه لا يستطيع دفع مبلغ كبير للتعاقد معه.

لا يعيش بوجبا أفضل أيامه في مانشستر يونايتد مع بقاءه على دكة البدلاء في أكثر من مواجهة ليتحدث عن فترته الصعبة التي يعيشها مع الفريق خلال معسكر منتخب فرنسا.

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دي مارزيو أكد أن مانشستر يونايتد لن يساعد يوفنتوس للتعاقد مع بوجبا على غرار فيورنتينا في صفقة كييزا بإعارة اللاعب مع أحقية الشراء او تقسيم المبلغ المطلوب وهو ما قد يجعل صفقة انتقال بوجبا صعبة مع وجود إمكانية لمانشستر لتمديد تعاقده لعام إضافي حتى 2022.

بنفيكا يحدد سعر بيع لاعبه لثلاثي إيطاليا

أكدت صحيفة ريكورد البرتغالية أن نادي بنفيكا البرتغالي حدد 25 مليون يورو كمقابل لبيع لاعبه يوليان فايجل في ظل اهتمام من يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان بالتعاقد مع اللاعب.

اللاعب الذي انتقل للفريق البرتغالي يناير الماضي بعقد حتى نهاية موسم 2025/2024 وراتب 2 مليون يورو قد يرحل عن الفريق الصيف الماضي ولكن بنفيكا لن يتخلى عن السعر المُحدد.

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راعي مانشستر يونايتد يتدخل لإعادة رونالدو

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن الراعي الرسمي لمانشستر يونايتد يريد إتمام صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس للشياطين الحمر من جديد وسيساعد النادي لإتمامها.

رونالدو ارتبط اسمه في مرات عديدة بالعودة لصفوف مانشستر يونايتد قبل أن ينضم باريس سان جيرمان لحديث الصحافة أيضًا عن الأمر في ظل أخبار عن احتمالية رحيله عن صفوف يوفنتوس.