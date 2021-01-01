أخبار يوفنتوس اليوم | مستقبل كوادرادو ورحيل ديميرال

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مصير مريح ديميرال وخوان كوادرادو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 1 يناير 2021.

أنباء عن إمكانية رحيل ديميرال

تحدث "كالتشيو ميركاتو" نقلاً عن دون بالون أن مريح ديميرال ليس سعيداً بخصوص وضعيته في صفوف يوفنتوس.

اللاعب التركي يريد المشاركة بشكل أكبر في التشكيل الأساسي لفريقه، وأن في حال عدم تغير الوضع قد يفكر في الرحيل.

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كودرادو يناقش مسألة مستقبله

أوضح خوان كوادرادو مع "il tiempo" أنه لا يفكر في الوقت الراهن بمسألة تمديد عقده.

وقال الكولومبي إن عقده ممتد بعد لمدة عامين وعندما يحين الوقت سيتحدث عن الأمر.

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تفكير في مدير رياضي جديد

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يستهدف لويس كامبوس، المدير الرياضي الخاص بليل، ليحل محل فابيو باراتيتشي في المستقبل.

وأضاف التقرير أن رحيل كامبوس عن ليل جعله هدفاً لعديد الفرق الكبرى في أوروبا، ومن ضمنها يوفنتوس.

بيلي حل للهجوم

عدة مصادر صحفية نقلت أن يوفنتوس قد يتحرك نحو جرازيانو بيلي، المهاجم الإيطالي لشاندونج الصيني.

اللاعب سيرحل عن ناديه مجاناً بحسب التقارير بسبب القرارات الجديدة الخاصة بتقليص الرواتب في الصين، وأن يوفنتوس أحد المهتمين، ولكن يتخوف بسبب لعبه في الدوري الصيني لمدة طويلة.