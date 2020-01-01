أخبار يوفنتوس اليوم | مراقبة موقف كييزا وغموض سواريز

ما هو جديد البيانكونيري؟

عودة الاهتمام بفيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا، وغموض موقف لويس سواريز ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 18 سبتمبر 2020.

يوفنتوس يجهز عرضاً لضم كييزا

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيقدم ظهيره الأيسر لوكا بيليجريني بالإضافة لمبلغ مالي من أجل ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

اللاعب أكد رئيس ناديه روكو كوميسو إمكانية بيعه في حال وصول عرض مناسب مع نفس الجريدة، مما فتح الباب للشائعات عن رحيله.

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وقالت الجريدة إن يوفنتوس يعرض بطاقة بيليجريني و20 مليون يورو، ولكن فيورنتينا يريد 40 مليوناً والظهير الأيسر.

غموض موقف سواريز

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خطوة وحيدة تفصل دجيكو عن تورينو

خضع أركاديوش ميليك للجزء الأول من الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً لصفوف روما هذا الصباح في تريجوريا بالعاصمة الإيطالية.

انضمام البولندي رسمياً وتخطيه الكشف الطبي بعد الاطمئنان على سلامة ركبته سيكون العقبة الأخيرة في طريق يوفنتوس نحو التعاقد مع إدين دجيكو من روما.

باريس يعرض صفقة تبادلية

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن بي إس جي عرض على يوفنتوس يوليان دراكسلر من أجل الحصول على ماتيا دي تشيليو.

الأخير كان على أعتاب روما ولكن رفض ريك كاردسروب الرحيل إلى جنوى أوقف الصفقة، ليعود هدفاً للنادي الباريسي بعد إصابة خوان بيرنات على مستوى الركبة.

اتضاح معالم لقاء سامبدوريا

ذكرت "ميدياست" أن أندريا بيرلو في الأغلب سيلعب بطريقة 3-5-2 مساء الأحد في ظهوره الرسمي الأول أمام سامبدوريا في الجولة الأولى من الدوري.

ويتوقع أن يلعب دانيلو في الثلاثي الدفاعي، بينما سيشترك أرتور ميلو في الوسط، وديان كولوشيفسكي سيجاور كريستيانو رونالدو في الخط الأمامي.

أورسوليني يغلق باب يوفنتوس

أكد ريكاردو أورسوليني، نجم بولونيا، أنه مستمر مع ناديه الحالي، وذلك في تصريحات مع "لاجازيتا" بعد أن ربطته التقارير بيوفنتوس.

وقال الإيطالي الشاب إنه مستمر ولن يتأثر بالشائعات بخصوص السيدة العجوز، والتي أكد أنها لن تؤثر على تركيزه واستعداداته للموسم المقبل.