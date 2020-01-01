أخبار يوفنتوس اليوم | صراع مع ليفربول وصفقة منتظرة مع مانشستر يونايتد

ما هو جديد البيانكونيري؟

منافسة أندية الدوري الإنجليزي على آرون رامسي وصراع مع ليفربول يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 14 يونيو 2020.

مانشستر ينافس مورينيو

حسب صجيفة ديلي ميل، فإن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الويزلي أرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس بعد عام واحد على تعاقده مع البيانكونيري.

لن يكون مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع رامسي في ظل سعي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لتدعيم خط وسطه مع احتمالية لخروجه من يوفنتوس الصيف المقبل.

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ليفربول يحاول خطف زانيولو

حسب توتو سبورت، فإن ليفربول سيحاول التعاقد مع الإيطالي زانيولو لاعب روما الصيف المقبل ليكون الصفقة الأبرز في موسم الفريق.

ليفربول سيجد منافسة قوية من يوفنتوس الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب المقدر قيمته بـ70 مليون يورو.

الأمل في ضم بوجبا لم ينته

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس لم يفقد الأمل في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

الصحيفة أشارت أن يوفنتوس سيسخدم الثنائي أرون رامسي ودوجلاس كوستا لإقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب الذي لا يمانع تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر الآن.

بونوتشي وساري يدافعان عن رونالدو

تصريحات بونوتشي هنا.

تصريحات ساري هنا.

رونالدو يرحب بعودة الكرة

نشر كريستيانو رونالدو منشوراً عبر صفحته على إنستجرام بعد تعادل فريقه سلباً مع ميلان وعبوره لنهائي كأس إيطاليا، والتي شهدت إضاعته ركلة جزاء.

وقال رونالدو: "العودة كانت مختلفة ولكن حققنا هدفنا، نحو روما".

تحركات نحو زانيولو

أكد بييرو شيكاريني، الحكم السابق والصحفي الحالي في "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس كثف من تحركاته من أجل التعاقد مع نجم روما نيكولو زانيولو.

وذكر الصحفي أن يوفنتوس يفضل زانيولو على كييزا بسبب ارتفاع تكلفة الأخير، ولكن يحاول إقناع روما بقبول تخفيض قيمة الصفقة التي تقدر في حدود 70 مليوناً بضم لاعبين.