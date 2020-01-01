أخبار يوفنتوس اليوم | كريستيانو رونالدو يعود من الإصابة، وتحديد بديل بوجبا

ما هو جديد السيدة العجوز

عودة كريستيانو رونالدو من الإصابة، والانتقادات اللاذعة ضد باولو ديبالا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، الإثنين، 9 نوفمبر 2020.

رونالدو جاهز للعب مع منتخب البرتغال

كشفت تقارير صحفية أنّ إصابة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أمام لاتسيو لن تحرمه من الانضمام إلى منتخب البرتغال.

وأشارت إلى أنّ اللاعب قد يشارك أمام أندورا وديًا كما أنّه سوف يلعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا وكرواتيا.

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ديبالا موضع انتقاد الصحافة الإيطالية

شنت الصحف الإيطالية بقيادة "لاجازيتا" و"كورييري" العديد من الانتقادات اللاذعة على باولو ديبالا بعد مشاركته أمام لاتسيو في الشوط الثاني.

وأوضحت أنّ اللاعب يرتكب العديد من الأخطاء ويخسر الكرة كثيرًا، كما يبدو في كل مباراة وكأنّه غير جاهز بدنيًا.

بونوتشي يرفض إلقاء اللوم على ديبالا

صرّح ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس، مع "سكاي إيطاليا" أنّ ديبالا ليس الملام على التعادل مع لاتسيو، مشيرًا إلى أنّ الفريق لم يلعب بالشكل الأفضل واستقبل الهدف في وقت غير متوقع.

وأوضح أنّ اللوم على لاعب واحد ليس واحد مطالبًا بالتحسن على المستوى الدفاعي واستغلال الفرص المتاحة لتسجيل العديد من الأهداف.

يوفنتوس يحدد بديل بوجبا

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي لدعم الفريق في سوق الانتقالات المقبلة بعد اقتراب بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، من اللعب لصالح ريال مدريد.

مجلة "FourFourTwo" أكدت أنّ بوجبا سوف يصل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل مقابل 60 مليون يورو، مما أدى إلى اتجاه يوفنتوس لضم كامافينجا.

يوفنتوس يغري فودين بزيادة راتبه

يفاوض نادي يوفنتوس الإيطالي، فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، رغم تجديد عقده مع كتيبة جوارديولا.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ يوفنتوس مستعد لدفع ثلاثة أضعاف الراتب الذي يحصل عليه فودين مع مانشستر سيتي حال وافق على اللعب للسيدة العجوز.

يوفنتوس ينتظر القرار النهائي بشأن مباراته مع نابولي

ينتظر نادي يوفنتوس القرار النهائي حول موقف مباراته مع نابولي بعد احتجاج الأخير في المحكمة الرياضية.

وقد يتجه الفريقان للعب ضربات جزاء ترجيحية لتحديد هوية الفائز من المباراة بدلًا من اعتبار نابولي خاسرًا وذلك لأن غيابه عن اللقاء جاء لأسباب تتعلق بالبرتوكول الخاص بفيروس كورونا.