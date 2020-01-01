أخبار يوفنتوس اليوم | فرصة أوزيل ومكافأة كوادرادو

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الحديث عن مسعود أوزيل وتمديد عقد خوان كوادرادو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 11 ديسمبر 2020.

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أوزيل يُعرض على يوفنتوس

ذكرت صحف ألمانية و"كالتشيو ميركاتو" أن تم عرض صانع ألعاب آرسنال مسعود أوزيل على يوفنتوس.

وأضافت التقارير أن يوفنتوس رفض الأمر بسبب راتب اللاعب الكبير، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم مع الفريق الإنجليزي.

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يوفنتوس يبحث تمديد عقد كوادرادو

ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس سيعمل في الأيام المقبلة على تقديم مكافأة لنجمه خوان كوادرادو على تألقه بأن يتم فتح المفاوضات مجدداً لتمديد عقده.

وينتهي عقد الكولومبي في 2022، ولكن منذ وصول أندريا بيرلو مدرباً وهو من أفضل اللاعبين في التشكيل، ولذا يريد النادي الحرص على استمراره.