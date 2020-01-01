أخبار يوفنتوس اليوم | عودة كين ووعود رونالدو

ما هو جديد البيانكونيري؟

الحديث عن عودة محتملة لمويس كين، ووعود كريستيانو رونالدو قبل الموسم الجديد ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 28 أغسطس 2020.

رونالدو يجدد العهد قبل الموسم الجديد

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محاولات لإعادة كين

أوضحت "لاجازيتا" أن إدارة يوفنتوس تفكر في عودة مويس كين من جديد لاعباً في صفوف الفريق لإكمال الخط الأمامي الموسم المقبل.

اللاعب الذي تم استدعائه لقائمة إيطاليا المقبلة لم يشارك كثيراً مع نادي إيفرتون الموسم المقبل، ويدور الحديث أن يوفنتوس قد يعرض استعارته لموسمين مع إلزامية الشراء.

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روما يرفض التفاوض من أجل زانيولو

ذكر راديو "ماتينو" أن يوفنتوس تقدم بعرض من أجل ضم نيكولو زانيولو من صفوف روما، ولكن الأخير رفض التفاوض.

وأفاد التقرير بأن يوفنتوس عرض الثنائي كريستيان روميرو ودانييلي روجاني، بالإضافة لمبلغ مالي، ولكن روما يعتبر اللاعب ليس للبيع.

يوفنتوس يتحرك نحول بيليرين

ذكرت "صن" أن يوفنتوس تواصل مع آرسنال لاستطلاع مدى إمكانية التعاقد مع هيكتور بيليرين هذا الصيف.

الصحيفة الإنجليزية ذكرت أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو وضع الإسباني كمرشح أول لدعم جبهته اليمنى.

رين يطلب روجاني

ذكرت "فرانس فوتبول" أن رين الذي سيشارك في دوري الأبطال هذا الموسم آخر المهتمين بخدمات دانييلي روجاني.

المدافع الإيطالي لا يدخل في حسابات يوفنتوس ويبحث عن بيعه هذا الصيف حسبما أكد أكثر من مصدر إعلامي.