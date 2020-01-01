أخبار يوفنتوس اليوم | عودة شبح الهبوط واهتمام بنجم باريس

ما هو جديد البيانكونيري؟

تطورات قضية امتحان لويس سواريز للغة الإيطالية وجديد ميركاتو الفريق ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 5 ديسمبر 2020.

يوفنتوس مهدد بالهبوط

بحسب "لاجازيتا"، فوضعية يوفنتوس ليست جيدة بخصوص الاتهامات لبعض من مسؤوليه في قضية الامتحان المزيف للغة الإيطالية الخاص بلويس سواريز.

القانون رقم 32 الرياضي يوضح أن العقوبات في القضايا المماثلة تترواح ما بين خصم النقاط وقد تصل حتى الهبوط للدرجة الثانية في حالة الفريق.

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وكشفت التحقيقات عن تورط وزير النقل الإيطالي، والذي يرتبط بعلاقة صداقة مع المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، وذلك بعد أن طلب الثاني من الأول المساعدة في حصول سواريز على الجنسية، بحسب التقارير الصحفية.

ديربي إيطاليا على دي ماريا

"ليكيب" كشفت أن هناك صعوبات بخصوص تمديد أنخيل دي ماريا لعقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

الأرجنتيني بحسب الصحيفة الفرنسية يحظى بمتابعة من عديد الأندية الكبرى، ومنها إنتر ويوفنتوس.

أليجري يشيد بعقلية رونالدو

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يوفنتوس يدخل سباق كامافينجا

أوضح "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس وضع عينه على نجم رين الشاب إدواردو كامافينجا ويتابعه عن كثب منذ الصيف الماضي ضمن خطته لخفض معدل الأعمار بالفريق.

الدولي الفرنسي يحظى بمتابعة عديد الأندية الكبرى حول أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد، ويمتد عقده مع رين حتى يونيو 2022.

يوفنتوس ينسحب من سباق تشالهان أوغلو

بحسب "توتو يوفي"، فيوفنتوس أصبح يدرك صعوبة التعاقد مع التركي هاكان تشالهان أوغلو رغم انتهاء عقده مع ميلان الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن صانع الألعاب يتجه أكثر نحو التمديد بسبب العقد المغري الجديد الذي قدمه الروسونيري للاعبه.