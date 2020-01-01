أخبار يوفنتوس اليوم | عودة بيرلو ومنافسة مع باريس سان جيرمان

ما هو جديد البيانكونيري؟

عودة بيرلو واهتمام قوي بضم لاعب فالنسيا الشاب ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 30 يونيو 2020.

اهتمام قوي بلاعب فالنسيا

حسب "ESPN" فإن يوفنتوس الإيطالي صعّد اهتمامه بضم فيران توريس لاعب فالنسيا الصيف المقبل.

البيانكونيري كان قد ارتبط اسمه بضم توريس في أكثر من مناسبة ولكنه الآن أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى لرغبته في تعديم خط هجومه الموسم المقبل باللاعب الشاب.

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من المتوقع ان يطلب فالنسيا ما لا يقل عن 60 مليون يورو للتخلي عن ابن الـ20 عامًا وسط اهتمام من باريس سان جيرمان أيضًا.

بيرلو يعود ليوفنتوس

حسب دي مارزيو، فإن أندريا بيرلو وافقق على تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا بدايةً من العام المقبل خلفًا لفابيو بيتشيا.

فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا فاز بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي ولكن رغم ذلك قرر النادي تغيير المدرب وتعيين لاعب الفريق السابق بيرلو.

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رسميًا - برشلونة يعلن انضمام أرتور ليوفنتوس وبيانيتش لصفوفه

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه البرازيلي أرتور ميلو عن صفوفه لصالح نظيره يوفنتوس، في صفقة تكون فعالة بداية من الموسم الجديد.

كذلك أعلن النادي الكتالوني عن ضمه لميراليم بيانيتش قادمًا من النادي الإيطالي، وأفصح فقط عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة البرازيلي

التفاصيل

ساري يعلق على صفقة أرتور وبيانيتش

علق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس على صفقة انضمام اللاعب ميراليم بيانيتش لصفوف الفريق الكتالوني وقدوم أرتور لفريقه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جنوى.

وقال ساري: "لو تم الإعلان عن الصفقة بيانيتش سيكون سعيدًا للغاية فهو سيلعب في أحد أكبر الأندية مثل برشلونة، هو يحب لعب كرة القدم ويمتلك الكثير من الذكاء وليس لدي شك بتقديمه 110% من قدراته فيما تبقى من الموسم".

وأضاف: "لا يمكنني التعليق كثيرًا على أرتور، فلا يزال لديه الكثير ليقوم به مع ناديه خلال الفترة المقبلة قبل أن ينضم لنا".

تجديد تعاقد بوفون وكيليني

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقده مع أسطورتي الفريق جانلويجي بوفون وجورجيو كيليني لمدة عام إضافي.

قائدا البيانكونيري سيواصلان رحلتهما الطويلة مع الفريق والتي قد تنتهي بالاعتزال الموسم المقبل.

محاولات لضم مهاجم إنتر السابق

حسب كورييري ديلو سبورت، فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع أندريا بينامونتي مهاجم جنوى.

باتريتشي سيعتمد في خطته على عدم أهمية اللاعب بالنسبة لأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مع وجود بند إعادة الشراء في عقد اللاعب إلى جانب العلاقة الجيدة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب المتوقع رحيله مقابل 18.5 مليون يورو.

أرتور يوقع العقد

حسب مصادر جول، فإن البرازيلي أرتور ميلو وقع رسميًا ليوفنتوس بعقد يمتد حتى 2025 قادمًا من برشلونة.

من المتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي اليوم وكذلك انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

هل ينتقل خيمينيز ليوفنتوس؟

علق المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون على الأخبار التي تحدثت عن خروجه من الفريق الصيف المقبل.

وقال خيمينيز في تصريحات تلفزيونية: "في كل يوم أسمع عن عرض جديد من نادٍ مختلف برقم انتقال كبير، إنه أمر يسعدني اهتمام هذه الأندية إن كان حقيقيياً ولكن هناك عمل مع وولفرهامبتون أنا سعيد بالقيام به حتى الآن".

وارتبط اسم خيمينيز الذي ينتهي تعاقده في 2023 بالانتقال لمانشستر يونايتد ويوفنتوس.

صفقة تبادلية مع سيتي

كشفت "سكاي" وعديد المصادر أن يوفنتوس و مانشستر سيتي قاما بتبادل لاعبين من صفوف فريق الشباب في الساعات الماضية.

وسينضم فيليكس كوريا إلى يوفنتوس، بينما يرحل بابلو مورينو في الاتجاه الآخر، وتشير المصادر إلى كون الصفقة من أجل تحقيق مكاسب فيما يخص الموازنة وقواعد اللعب النظيف.

الناديان الصيف الماضي سبق وتبادلا الثنائي دانيلو وجواو كانسيلو وتربطهما علاقات قوية.

يوفنتوس يراقب ألابا

كشف باولو باجانيني، الصحفي في شبكة "راي"، عن سعي يوفنتوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا في الانتقالات الصيفية.

الصحفي أوضح أنه سمع عديد الأصوات المقربة من النادي تناقش الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إمكانية مغادرة النمساوي هذا الصيف لناديه.