أخبار يوفنتوس اليوم | عودة بونوتشي وفرصة عوار وفان دي بيك

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تعافي ليوناردو بونوتشي من الإصابة وعودة الحديث عن حسام عوار ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 27 نوفمبر 2020.

خطة لتجهيز بونوتشي

كتب "توتو يوفي" أن ليوناردو بونوتشي في طريقه للعودة والمشاركة مع يوفنتوس في اللقاءات المقبلة بعد التعافي من الإصابة.

بونوتشي بحسب التقرير قد لا يلعب أمام دينامو كييف وبينيفينتو في اللقاءين المقبلين من أجل العودة والجاهزية للأسبوع التالي.

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وضعية عوار تلفت الأنظار

ذكرت "ليكيب" أن ليون قرر إيقاف حسام عوار بسبب تغيبه عن التدريب في الأيام الماضية دون إذن.

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الموقف أعاد فتح الحديث عن اهتمام يوفنتوس باللاعب وإمكانية تحركه لضمه يناير المقبل حال رحيل سامي خضيرة.

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اهتمام بفان دي بيك

ذكرت "آس" أن يوفنتوس يضع أعينه على لاعب مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك لتدعيم خط الوسط.

الهولندي منذ الانضمام لناديه الإنجليزي في يناير ويعاني من أجل المشاركة بصفة أساسية، مما قد يجعله يفكر في الرحيل، بحسب التقارير.

بيرنارديسكي: علاقتي مع بيرلو علاقة ثقة

أكد فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس، أنه يطمح للفوز بكل المباريات والبطولات مع الفريق، وذلك في حوار مع قناة النادي.

اللاعب أكد أنه يحظى بعلاقة قوية مع مدربه أندريا بيرلو أساسها الثقة المتبادلة، داعياً فريقه لاستدعاء شخصية البطل المعهودة في لقاء بينيفينتو.