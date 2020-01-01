أخبار يوفنتوس اليوم .. صفقة هجومية جديدة ومورينيو يريد ديبالا

أهم ما جاء عن النادي الإيطالي اليوم

يدخل سوق الانتقالات في مراحله الحاسمة بشهر أغسطس، وسط نشاط كبير من يوفنتوس سواء بعملية البيع أو الشراء، مع المدرب الجديد أندريا بيرلو، لإعادة بناء الفريق.

ونستعرض معاً أهم ما جاء من أخبار العملاق الإيطالي، اليوم 19 أغسطس 2020..

مفاوضات مع خيمينيز

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بعد الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول قيام يوفنتوس بمراقبة الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، يبدو أن النادي الإيطالي قرر توجيه أنظاره نحو لاعب آخر.

صحيفة "توتو سبورت" أكدت أن راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، هو الهدف الرئيسي ليوفنتوس في الوقت الحالي.

النادي الإيطالي أبدى استعداده، لإقحام بعض لاعبيه في صفقة تبادلية، نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لشراء المهاجم المكسيكي.

إنزاجي يثق في بيرلو

فيليبو إنزاجي مدرب ميلان السابق، تحدث في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي" الإيطالية، ليشيد بأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الجديد.

وقال إنزاجي:"بعثت له برسالة بعد تعيينه لفريق تحت 23 سنة، تحدثت معه عن صعوبة المهمة، ولكن بدايته مع فريق بحجم يوفنتوس، تعطية أفضلية كبيرة جداً للنجاح".

ضياع ميليك

أركاديوش ميليك مهاجم نابولي، كان من الأهداف الرئيسية لنادي يوفنتوس، ولكن يبدو أن روما حسم السباق للتعاقد معه.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكدت أن روما هو الأقرب الآن لضم صاحب الـ26 سنة، وسيقوم بإدخال أحد لاعبيه في صفقة تبادلية.

عروض جديدة لبيرنارديسكي

فيديريكو بيرنارديسكي يأتي على رأس قائمة الراحلين عن يوفنتوس هذا الصيف، بناء على رغبة المدرب أندريا بيرلو.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام كل من أتلتيكو مدريد وتشيلسي، بضم الجناح الإيطالي البالغ من العمر 26 سنة.

توتنهام يعود لديبالا

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

النادي اللندني حاول ضم اللاعب الصيف الماضي لكنه فشل، وسيعود بمحاولة جديدة هذا الصيف، نظراً لإعجاب مورينيو بقدراته.

وتأتي هذه الأنباء رغم تصريحات وكيل أعمال ديبالا، حول رغبته في البقاء مع يوفنتوس وتجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة.

مانشستر وصفقة ثنائية

تقارير إنجليزية كشفت عن رغبة مانشستر يونايتد، في الحصول على خدمات الثنائي أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا من يوفنتوس.

كوستا يعتبر من أبرز البدائل المحتملة للشياطين الحمر، بعد الفشل في التعاقد مع جادون سانشو، وكذلك ساندرو كتدعيم جيد لمركز الظهير الأيسر.