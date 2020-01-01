أخبار يوفنتوس اليوم | صفقة تبادلية مع روما وفقدان هيجواين

ما هو جديد البيانكونيري؟

إمكانية عقد صفقة تبادلية مع روما تضم مجموعة من اللاعبين، وتحديد طبيعة إصابة جونزالو هيجواين ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 5 يونيو 2020

تونالي يقترب من إنتر

ذكرت "سكاي" أن نجم بريشيا ساندرو تونالي أصبح أقرب لإنتر بعد أن أبدى اللاعب تفضيله الانتقال لصفوف النيراتزوري على حساب بقية المنافسين.

وأوضح التقرير أن إنتر اتفق مع اللاعب على بنود عقده الشخصية، ويتبقى له الآن التوصل لاتفاق مع ناديه بريشيا، والذي يطلب مبلغاً في حدود 50 مليون يورو.

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يوفنتوس أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات صاحب العشرين عاماً، ولكن تفضيل اللاعب فريق أنطونيو كونتي قد يبعده عن البيانكونيري.

صفقة تبادلية مع روما

تحدثت "كورييري" أن ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، معجب بثنائي روما جاستين كلويفرت ونيكولو زانيولو، وقد يجعل فريقه يتحرك لضمهما هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى إمكانية عرض يوفنتوس لاعب فيديريكو بيرنارديسكي، أو رولاندو ماندراجورا المتواجد حالياً في أودينيزي، من أجل عقد تبادل مباشر مع نادي العاصمة.

يوفنتوس يدخل سباق كومبولا وبيدرو

ليس فقط تونالي وكييزا، ولكن قرر يوفنتوس بحسب "توتو يوفي" مزاحمة إنتر أيضاً على خدمات ماراش كومبولا، مدافع هيلاس فيرونا الشاب خلال الميركاتو الصيفي.

لاعب آخر تم عرضه على الفريقين يوفنتوس وإنتر هو بيدرو، لاعب تشيلسي، والذي ينتهي عقده في يونيو الحالي، ويحظى أيضاً باهتمام من قبل روما.

اتضاح تفاصيل إصابة هيجواين

ذكر يوفنتوس في بيانه الرسمي أن لاعبه جونزالو هيجواين تعرض لإصابة على مستوى عضلات الساق الخلفية، ولكن ليست خطيرة كما تخوفت السيدة العجوز، والتي قد تبعده عن مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الأسبوع القادم.

وبحسب التقارير، فمدرب الفريق ماوريتسيو ساري قد يكون مضطراً لاستدعاء أحد لاعبي فريق الشباب من أجل سد النقص في الخط الأمامي بعد إصابة الأرجنتيني.

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