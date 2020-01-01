أخبار يوفنتوس اليوم |صدمة بوجبا والليلة الأسوأ لرونالدو

أهم ما جاء عن النادي الإيطالي صباح اليوم الخميس

ليلة حزينة عاشها عشاق يوفنتوس أمس الأربعاء، بعد التعادل مع ساسوولو 3/3، ليتأزم موقفه من حسم بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ردود أفعال ما بعد المباراة، مع بعض الأنباء عن سوق الانتقالات، ضمن أهم ما جاء عن النادي الإيطالي، صباح اليوم الخميس.

منافسة مع ليفربول

المزيد من الفرق

تقارير صحفية أكدت تقدم يوفنتوس، بعرض مميز قيمته 3.5 مليون جنيه استرليني في الموسم على فيران توريس لاعب وسط فالنسيا لإقناعه بالانضمام للفريق.

ليفربول يريد ضم اللاعب الشاب أيضاً، ولكن يوفنتوس يحاول إغراء نجم الخفافيش بفرصة أكبر في المشاركة كأساسي مع الفريق الموسم القادم.

ساري ينتقد فريقه

ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس، خرج لينتقد عدم استمرارية فريقه خلال الموسم الحالي، مما أدى لحرمانه من حسم لقب الدوري بشكل مبكر كما اعتاد المواسم السابقة.

ساري قال بعد التعادل مع ساسوولو:"أي مدرب يتوقع الاستمرارية من فريقه، نفتقد لهذه الميزة من الناحية البدنية والعقلية، ومن الصعب فهم ما حدث، الأمر يبدو غريباً رغم قوة ساسوولو".

الليلة الأسوأ لرونالدو

يوفنتوس كان يطمح في ظهور كريستيانو رونالدو كالعادة في شخصية البطل، خلال المواجهة الصعبة ضد ساسوولو، ولكنه لم يظهر أو يقدم الإضافة المطلوبة.

أرقام ما بعد المباراة تؤكد أن البرتغالي المخضرم فشل تسديد أي كرة على المرمى طوال اللقاء، وفقد الكرة بشكل مبالغ فيه 10 مرات، لتعتبر أحد أسوأ المباريات له مع يوفنتوس.

صدمة بوجبا

لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا كان من أهم الأهداف التي يحلم بها يوفنتوس، بعودته مرة أخرى للفريق الإيطالي وإقناع مانشستر يونايتد ببيعه.

ومع ذلك أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اللاعب اقترب كثيراً من تجديد عقده مع ناديه الحالي لمدة 5 سنوات قادمة.

بقاء ديبالا

وعلى جانب آخر تأتي الأنباء السعيدة من صحيفة "توتو سبورت" باقتراب باولو ديبالا من تجديد عقده مع يوفنتوس واستمراره لفترة أطول.

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صاحب الـ26 سنة كان قريباً من الدوري الإنجليزي الصيف الماضي، لكنه استمر مع الفريق الإيطالي ويستعد لتمديد عقده براتب يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو سنوياً.

فيورنتينا وسعر صادم

وأما صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فأكدت أن يوفنتوس أصبح بعيداً عن فرصة التعاقد مع فيديريكو كييزا جناح فيورنتينا بسبب الجوانب المالية.

النادي الإيطالي قرر عدم التخلي عن خدمات جناحه بأقل من 70 مليون يورو، مما يزيد الشكوك حول فكرة رحيله في الصيف.