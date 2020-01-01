أخبار يوفنتوس اليوم | صدمة إنتر وتضحيات بوجبا مستمرة

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 31 من مايو.

تحويل يوفنتوس لاهتمامه بعيدًا عن ماورو إيكاردي، والتضحية بنجوم الفريق من أجل استعادة بوجبا، ورغبة ماوريتسيو ساري في لم الشمل مع جورجينيو ضمن أبرز وأهم أخبار يوفنتوس لليوم 31 من مايو 2020.

صدمة من إنتر ليوفنتوس

أشارت تقارير صحفية أن نادي إنتر سيضع بندًا يمنع باريس سان جيرمان من بيع اللاعب ماورو إيكاردي لأي فريق في إيطاليا إلا بعد دفع 15 مليون يورو إضافية.

ذلك البند سيجعل الأمور أكثر صعوبة على يوفنتوس الذي كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب في صفوفه.

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يوفنتوس يبحث عن بدلاء إيكاردي

نادي يوفنتوس بدأ في البحث عن بدلاء للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدما نجح باريس سان جيرمان في حسم التعاقد معه مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري تورينو" فالنادي يفكر في اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي بالإضافة لراؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد يشترط الحصول على ثنائي يوفنتوس مقابل بوجبا

بديل بيانيتش جاهز حتى لو لم يرحل

بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري تورينو" فالمدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس يسعى لاستخدام اللاعب رودريجو بنتانكور بدلًا من ميراليم بيانيتش بعد عودة الدوري الإيطالي.

يأتي هذا في الوقت الذي اقترب فيه اللاعب البوسني من الرحيل عن صفوف يوفنتوس، حيث يحاول برشلونة في الأسابيع الأخيرة الحصول على خدماته.

ساري يريد الفتى المدلل

ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب جورجينيو من صفوف ناديه السابق تشيلسي .

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن مدرب يوفنتوس يريد العمل من جديد رفقة لاعبه السابق الذي عمله معه في نابولي أيضًا.

يوفنتوس يضحي برابيو من أجل بوجبا

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد نادي يوفنتوس مستعد للقيام بأي شيء من أجل استعادة خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الحالي.

وبحسب ما ذكر التقرير الذي نشره الموقع فالفريق يفكر في التضحية بأدريان رابيو المنضم من صفوف باريس سان جيرمان من أجل ضم بوجبا.