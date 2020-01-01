أخبار يوفنتوس اليوم | شماتة في إنتر وبيرلو يطلب نيستا

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رسالة من يوفنتوس إلى إشبيلية بعد فوزه على إنتر في الدوري الأوروبي، ومفاوضات لانضمام أليساندرو نيستا لمعاونة أندريا بيرلو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 22 أغسطس 2020.

يوفنتوس يبعث بالتهاني إلى إشبيلية

أرسل يوفنتوس رسائل لتهنئة إشبيلية بالفوز على إنتر في نهائي الدوري الأوروبي بمختلف اللغات عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأمر فسره الجمهور الخاص بالفريقين الإيطاليين على أنه شماتة من قبل بطل إيطاليا في غريمه التقليدي واحتفاء بفشله في التتويج القاري.

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بيرلو يطلب نيستا

ذكرت "كورييري" أن أندريا بيرلو طلب من صديقه وزميله السابق أليساندرو نيستا الانضمام ليكون مساعده في الجهاز الفني ليوفنتوس.

نيستا الذي فشل في قيادة فروزينوني لدوري الدرجة الأولى يرتبط بعلاقة متينة مع بيرلو منذ فترتهما في ميلان من 2002 وحتى 2011.

الصحيفة أضافت أن بيرلو اتصل بالفعل بنيستا من أجل إقناعه باتباع إيجور تودور الذي ترك هايدوك سبليت وانضم لجهازه الفني.

يوفنتوس يقترب من دجيكو

أوضحت "توتوسبورت" أن يوفنتوس بات قريباً من إنهاء التعاقد مع نجم روما إيدن دجيكو في الأيام المقبلة.

اللاعب هو الخيار الأول لدعم خط الهجوم وتعويض الرحيل المتوقع لجونزالو هيجواين، والذي قد يحدث بفسخ العقد بين الطرفين.

ساري يرفض الترضية

ذكرت "لا ستامبا" أن مدرب الفريق ماوريتسيو ساري يرفض فكرة فسخ عقده مع الفريق بالتراضي والحصول على تعويض.

يوفنتوس يحاول تقليص الرواتب التي تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية النادية، وأحدها ساري الذي عقده لا يزال سارياً مع النادي.

عقوبة لأرتور بسبب القيادة مخموراً

ذكرت "آس" أن أرتور ميلو تم الحكم عليه بغرامة مادية وسحب رخصة قيادته لثمانية أشهر بعد واقعة الأسبوع الماضي.

وحطم اللاعب سيارته الفارهة في جيرونا بوقت متأخر، وخضع لكشف بعدها كشف أنه كان يقود السيارة في حالة من السكر.