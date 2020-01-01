أخبار يوفنتوس اليوم | سخرية مستمرة من رونالدو وتفوق على ميلان

ما هو جديد البيانكونيري؟

السخرية من رونالدو والتفوق على ميلان يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 21 يونيو 2020.

تشيلسي يحسم موقفه

حسم نادي تشيلسي موقفه من الصفقة التبادلية التي يرغب يوفنتوس في إجرائها بانتقال ميراليم بيانيتش أو فريدريكو بيرنارديسكي أو دوجلاس كوستا في مقابل الحصول على جورجينينو.

تليجراف أكدت ان لامبارد لا ينوي الموافقة على رحيل جورجينو وأن تشيلسيي لن يقبل بدخوله في أي صفقة تبادلية مع يوفنتوس الصيف المقبل.

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يوفنتوس يتفوق على ميلان

حسب توتو سبورت، فإن رغبة ميلان واضحة في الحصول على خدمات ميليك مهاجم نابولي الصيف المقبل وما زال يتابعه.

الأمر الذي قد يعقد الصفقة هو استبعاد فكرة وود صفقة تبادلية بانتقال فرانك كيسي إلى نابولي رغم أن جاتوزو يراه البديل المناسب لآلان حال رحيله.

ميليك قد يكون أكثر رغبة في الانتقال ليوفنتوس مع رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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دخل نادي يوفنتوس إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع راؤول خيمينيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

النادي الإنجليزي لن يتخلى عن اللاعب المكسيكي بأقل من 54 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل نحو 60 مليون يورو بحسب ما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو".

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عوار يريد الانتقال للدوري الإيطالي

حسب توتو يوفي، فإن حسام عوار لاعب ليون الفرنسي يرغب في الانتقال للدوري الإيطالي الموسم المقبل مع وجود اهتمام واضح من يوفنتوس.

الموقع أكد أن يوفنتوس لم يقدم أي عرض رسمي للاعب حتى الآن في انتظار حسم موقف بعض لاعبي الوسط المرشح رحيلهم الصيف المقبل.

انتهاء موسم خضيرة

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن موسم الألماني سامي خضيرة قد يكون قد انتهى مع يوفنتوس بعد إصابة جديدة تعرض لها قد تبعده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهرين.

الصحيفة أكدت أن مشوار خضيرة مع يوفنتوس قد يكون انتهى بالفعل مع البيانكونيري مع احتمالية انتقاله للدوري الأمريكي.

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تفكير في أليجري

تحدثت "كورسيرا" أن إدارة يوفنتوس تفكر في إعادة المدرب ماسيمليانو أليجري من جديد لتدريب الفريق بعد التراجع على صعيد النتائج.

وذكر التقرير أن الإدارة قد تُقيل ماوريتسيو ساري نهاية الموسم وتستدعي أليجري قبل أن يتولى تدريب بي إس جي بفرنسا.

ساري مستمر على الأقل لنهاية الموسم

"كورييري" بالمقابل أكدت أيضاً على صعوبة إقالة ماوريتسيو ساري بالوقت الراهن رغم خسارة الكأس، وأكدت على استمراره على الأقل حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس يعلم أنه يدفع مرتب أليجري بالوقت الراهن، ولكنه لا يريد تحمل كُلفة ساري وأليجري معاً، بالإضافة لمدرب ثالث جديد.