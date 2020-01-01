أخبار يوفنتوس اليوم | سبب احتفال رونالدو وانتهاء موسم لاعب الفريق

ما هو جديد البيانكونيري؟

سبب احتفال رونالدو الشهير ورغبة عوار في اللعب داخل إيطاليا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 20 يونيو 2020.

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عوار يريد الانتقال للدوري الإيطالي

حسب توتو يوفي، فإن حسام عوار لاعب ليون الفرنسي يرغب في الانتقال للدوري الإيطالي الموسم المقبل مع وجود اهتمام واضح من يوفنتوس.

الموقع أكد أن يوفنتوس لم يقدم أي عرض رسمي لللاعب حتى الآن في انتظار حسم موقف بعض لاعبي الوسط المرشح رحيلهم الصيف المقبل.

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انتهاء موسم خضيرة

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن موسم الألماني سامي خضيرة قد يكون قد انتهى مع يوفنتوس بعد إصابة جديدة تعرض لها قد تبعده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهرين.

الصحيفة أكدت أن مشوار خضيرة مع يوفنتوس قد يكون انتهى بالفعل مع البيانكونيري مع احتمالية انتقاله للدوري الأمريكي.

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تفكير في أليجري

تحدثت "كورسيرا" أن إدارة يوفنتوس تفكر في إعادة المدرب ماسيمليانو أليجري من جديد لتدريب الفريق بعد التراجع على صعيد النتائج.

وذكر التقرير أن الإدارة قد تُقيل ماوريتسيو ساري نهاية الموسم وتستدعي أليجري قبل أن يتولى تدريب بي إس جي بفرنسا.

ساري مستمر على الأقل لنهاية الموسم

"كورييري" بالمقابل أكدت أيضاً على صعوبة إقالة ماوريتسيو ساري بالوقت الراهن رغم خسارة الكأس، وأكدت على استمراره على الأقل حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس يعلم أنه يدفع مرتب أليجري بالوقت الراهن، ولكنه لا يريد تحمل كُلفة ساري وأليجري معاً، بالإضافة لمدرب ثالث جديد.

متى يعود رونالدو؟

موقع "توتو يوفي" المقرب من البيانكونيري تحدث عن صعوبة الوضع التهديفي للسيدة العجوز في آخر مباراتين وعدم هز الشباك، وطالبت كريستيانو رونالدو بالتحرك.

النجم البرتغالي ظهر بشكل باهت في مباراتي الكأس، وتحدث التقرير عن مدى التأثير الكبير لتراجع مستواه على عدم تسجيل فريقه لأي أهداف.

الإصابات تضرب الفريق

تعرض الثنائي أليكس ساندرو وسامي خضيرة لإصابات في موقعة نابولي ستبعدهما عن صفوف الفريق في الأسابيع المقبلة بالدوري.

ساندرو أُصيب في أوتار الركبة، ويتوقع غيابه لمدة تقارب الثلاثة أسابيع، بينما تعرض خضيرة لإصابة على مستوى الفخذ أثناء الإحماء، وذلك بحسب تقرير النادي الطبي.