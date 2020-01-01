أخبار يوفنتوس اليوم | تفكير في أليجري والإصابات تضرب الفريق

ما هو جديد البيانكونيري؟

التوتر بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي ومصير المدرب ماوريتسيو ساري ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 19 يونيو 2020.

تفكير في أليجري

تحدثت "كورسيرا" أن إدارة يوفنتوس تفكر في إعادة المدرب ماسيمليانو أليجري من جديد لتدريب الفريق بعد التراجع على صعيد النتائج.

وذكر التقرير أن الإدارة قد تُقيل ماوريتسيو ساري نهاية الموسم وتستدعي أليجري قبل أن يتولى تدريب بي إس جي بفرنسا.

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ساري مستمر على الأقل لنهاية الموسم

"كورييري" بالمقابل أكدت أيضاً على صعوبة إقالة ماوريتسيو ساري بالوقت الراهن رغم خسارة الكأس، وأكدت على استمراره على الأقل حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس يعلم أنه يدفع مرتب أليجري بالوقت الراهن، ولكنه لا يريد تحمل كُلفة ساري وأليجري معاً، بالإضافة لمدرب ثالث جديد.

متى يعود رونالدو؟

موقع "توتو يوفي" المقرب من البيانكونيري تحدث عن صعوبة الوضع التهديفي للسيدة العجوز في آخر مباراتين وعدم هز الشباك، وطالبت كريستيانو رونالدو بالتحرك.

النجم البرتغالي ظهر بشكل باهت في مباراتي الكأس، وتحدث التقرير عن مدى التأثير الكبير لتراجع مستواه على عدم تسجيل فريقه لأي أهداف.

الإصابات تضرب الفريق

تعرض الثنائي أليكس ساندرو وسامي خضيرة لإصابات في موقعة نابولي ستبعدهما عن صفوف الفريق في الأسابيع المقبلة بالدوري.

ساندرو أُصيب في أوتار الركبة، ويتوقع غيابه لمدة تقارب الثلاثة أسابيع، بينما تعرض خضيرة لإصابة على مستوى الفخذ أثناء الإحماء، وذلك بحسب تقرير النادي الطبي.