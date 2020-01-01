أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو يقترب من أمريكا ورقم قياسي لبوفون

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ17 من شهر يونيو.

اقتراب كريستيانو رونالدو من الدوري الأمريكي ورقم خاص لجانلويجي بوفون في نهائي كأس إيطاليا يتصدران أخبار يوفنتوس اليوم الـ 17 من يونيو.

"رونالدو أكد لي أنّه سيرحل إلى الدوري الأمريكي"

أكد البرتغالي ناني، لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي الحالي ومانشستر يونايتد سابقًا، أنّ مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سوف ينضم إلى الدوري الأمريكي.

ناني قال في تصريحات لشبكة ESPN: "منذ سنوات أكد لي رونالدو رغبته إنهاء مسيرته الكروية في الدوري الأمريكي".

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وتابع: "لا أعرف إن كان ذلك سيحدث أم لا، ولكني أتوقع أن أراه قريبًا في أمريكا".

بوفون يقترب من رقم قياسي جديد في نهائي كأس إيطاليا

يسعى جانلوجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، لمعادلة رقم روبرتو مانشيني في الفوز بكأس إيطاليا حال تحقيق اللقب مساء اليوم، الأربعاء، أمام نابولي.

مانشيني حقق البطولة 6 مرات، وفي حال فاز يوفنتوس اليوم يصل بوفون للرقم ذاته.

ركلات الجزاء سلاح نابولي أمام يوفنتوس

كشفت شبكة "سكاي" الإيطالية أنّ جنارو جاتوزو، مدرب نابولي، طلب من اللاعبين التدرب بصورة مكثفة على تسديد ركلات الجزاء خلال التدريبات الصباحية.

وأشارت إلى أنّ جاتوزو يهدف إلى إنهاء المباراة دون أهداف على أن تصل إلى ركلات الترجيح خاصة وأنّه لا يوجد وقت إضافي.

جاتوزو يمنح لوزانو فرصة جديدة أمام يوفنتوس

أعلن جنارو جاتوزو، مدرب نابولي، قائمة فريقه لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والذي شهد تواجد هيرفينج لوزانو.

وكان لوزانو قد طُرد في التدريبات من جاتوزو بسبب عدم التزامه بالتعليمات لكنّه حاضر أمام يوفنتوس وقد يشارك بديلًا.

مانشيني يحذر يوفنتوس من جاتوزو، وسعيد لأجل بوفون

حذّر مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، نادي يوفنتوس من مدرب نابولي، جنارو جاتوزو مؤكدًا أنّه ليس فقط محفزًا جيدًا للاعبين لكنّه قادر على قلب الطاولة على كتيبة ماوريتسيو سارّي والفوز باللقب.

كما أبدى سعادته بإمكانية معادلة بوفون لسجله والتتويج بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.

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تشيلسي يريد بيانيتش

نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الحالي وروما السابق.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن صفقة انضمامه لبرشلونة تعقدت، وهو ما شجع تشيلسي على التحرك لضمه.

المهاجم الشاب يعود للفريق

أعلن نادي ديجون الفرنسي عدم تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم ستيفي مافيديدي والمقدر بـ5 ملايين يورو.

مهاجم يوفنتوس سيعود لصفوف الفريق بعد أن سجل ثمانية أهداف في 30 مباراة هذا الموسم.

مؤتمر ساري لنهائي الكأس

عقد الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني مؤتمره الصحفي استعدادًا لنهائي الكأس غدًا، ننقل لكم أبرز ما جاء فيه.

عن الفوز بالبطولات، قال: "أنزعج من الحديث عن عدم فوزي بالبطولات، صعدت ثماني مرات من درجة لأخرى في إيطاليا".

عن نابولي: "نحن نتحدث عن فريق جيد جدًا، علينا أن نلعب بشكل قوي ولا نمنحك الفرصة للعب الكرات المرتدة".

عن الإصابات: "رامسي عاد للتدرب مع المجموعة بشكل اعتيادي، هيجواين تدرب فردياً ولا أتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة الغد".

جاتوزو: يوفنتوس فريق يعشق الألقاب، وتعلمت الكثير من ساري

أشار جنارو جاتوزو، المدير الفني لنادي نابولي، إلى أنّ مواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا لن يكون سهلًا لأنّ البيانكونيري فريق قادر على حصد الألقاب.

وأكد أنّه يحب المدرب ماوريتسيو سارّي ويؤمن بأفكاره وحاول استنساخها في عدد من المباريات.

واختتم: "بالنسبة لطرد هيرفينج لوزانو من التدريبات، فأي لاعب لا يمتلك عقلية حادة ودائمًا متعب لا يجب أن يخرج من غرفة الملابس".

هل يرحل رونالدو؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض ضخم لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس يصل إلى 120 مليون يورو.

تشيلسي يستهدف تدعيم فريقه بقوة للموسم المقبل بعد تعاقده مع حكيم زياش واقتراب انتقال تيمو فيرنر.

الصحف الإسبانية والإيطالية استبعدت إتمام الصفقة بسبب تمسك يوفنتوس باللاعب وعدم رغبته في الانتقال لنادٍ آخر في إنجلترا غير مانشستر يونايتد.

رئيس بريشيا يؤكد طلب يوفنتوس لضم تونالي

كشف ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا عن وجود طلب من إنتر ويوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب ساندرو تونالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وقال: "إنتر ويوفنتوس طلبا الحصول على خدماته، وعدة فرق أخرى".

ساري يريد ميليك

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس قد حدد خياراته الهجومية في سوق الانتقالات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فالمدرب يفكر في اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي بالإضافة لراؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون.

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يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات اللاعب جورجينيو نجم فريق نابولي السابق وتشيلسي الحالي وماركوس ألونسو.

ديلي إكسبريس أكدت أن يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية ثنائية بانتقال بيرنارديسكي وأدريان رابيو للبلوز مع مبلغ من المال.

الصحيفة أشارت إلى أن لامبارد لن يقبل بالتخلي عن جورجينيو الذي يراه أحد أهم أعمدة وسط الملعب.

يوفنتوس يعرض رامسي على أندية إنجلترا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد عرض لاعبه الويلزي آرون رامسي على عدد من أندية الدوري الإنجليزي.

النادي لا يريد التخلي عن خدمات اللاعب بشكل نهائي، ويسعى لتركه لفترة إعارة فقط على أن يعود في الموسم التالي.

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