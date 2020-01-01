أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو يحطم الأرقام وتسوُّق في الدوري الإنجليزي

ما هو جديد البيانكونيري؟

تحطيم رونالدو للأرقام القياسية وصفقات منتظرة من أندية الدوري الإنجليزي يتصدران أخبار يوفنتوس اليوم، 23 يونيو 2020.

رونالدو يحطم الأرقام

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف جديد مع يوفنتوس في انتصاره على بولونيا بهدفين نظيفين.

رونالدو سجل هدفه الـ22 مع يوفنتوس في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 43 هدف بشكل عام مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي.

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ونجح رونالدو في تخطي رقم روي كوستا صاحب الـ42 هدف ليكون أكثر البرتغاليين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإيطالي طوال تاريخه.

أرتور يقترب

أفاد "جيانلوكا دي مارزيو" أن البرازيلي أرتور ميلو، لاعب برشلونة، أصبح أكثر اقتناعاً بفكرة الانتقال لصفوف يوفنتوس هذا الصيف.

البيانكونيري عرض راتباً يقترب من خمسة ملايين يورو على متوسط الميدان، مما ساعد في إقناعه، وبالتالي تمرير الصفقة التبادلية مع ميراليم بيانيتش.

وأشار التقرير إلى أن قيمة البرازيلي في حدود 80 مليون يورو، مقابل 70 مليون يورو التي يطلبها يوفنتوس في بيانيتش.

فابيو باتريتشي مدير يوفنتوس أكد أيضًا اقتراب البيانكونيري من الوصول لاتفاق لحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي.

بياتسا يشكل صداعاً للإدارة

أفادت "كالتشيو ميركاتو" أن الكرواتي ماركو بياتسا يسبب صداعاً لإدارة النادي بسبب عدم قدرتها في التخلص منه بالوقت الراهن.

اللاعب انتهت إعارته مع أندرلخت، والذي قرر عدم ضمه نهائياً، وتكمن المشكلة في راتبه البالغ ثلاثة ملايين يورو موسمياً، مما يعرقل عملية بيعه.

عرض ضخم من يوفنتوس لنجم وولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب المكسيكي راؤول خيمينز نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن يوفنتوس مستعد لجعل الصفقة تبادلية بحيث يدخل دانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي فيها.

هل يرحل ساري؟

تقارير صحفية إيطالية أعربت عن قلقها حول مصير المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت "كالتشيو 24" والتي أكدت أن إدارة يوفنتوس غير سعيدة بما يقدمه ساري وتسعى لحلول مختلفة في الموسم الجديد.

ديل بييرو: لم أكن لأترك ماندجوكيتش

أليساندرو ديل بييرو نجم فريق يوفنتوس المعتزل تحدث عن الكرواتي ماريو ماندجوكيتش وأكد أن رحيله عن صفوف الفريق كان قرار غير صحيح.

وقال ديل بييرو: "كنت لأبقي على ماريو ماندجوكيتش بسبب كل ما قدمه للفريق، يوفنتوس هذه الأيام لا يملك أي لاعب مثله".

أزمة بين رونالدو وساري

لا حديث في الصحف الإيطالية إلا عن تصريحات ماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، بخصوص مركز كريستيانو رونالدو في الملعب.

وأجمعت الصحف أن الأمر يتخطى كونها مجرد تصريحات، وأن هناك مشكلة دائرة بين المدير الفني ونجمه البرتغالي.