أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو يبعد ديبالا، وزيدان مرشح للعودة

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اقتراب تعافي المصابين، وتفضيل بيرلو لألفارو موراتا وترشيح زين الدين زيدان لتدريب الفريق، ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، الإثنين، 2 نوفمبر 2020.

زيدان مرشح لتدريب يوفنتوس

رشّحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المدرب زين الدين زيدان لتدريب فريق يوفنتوس خلفًا لأندريه بيرلو.

وقالت الصحيفة إنّ زين الدين زيدان يمتلك الخبرة لقيادة يوفنتوس لتحقيق المجد الأوروبي، ورغم أنّ أفكاره التدريبية بسيطة لكنها فعالة.

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وأكدت الصحيفة أنّ تولي زيزو تدريب السيدة العجوز "زواج مُقدر له" وسيحدث عاجلًا أم آجلًا.

بعد عودة رونالدو .. بيرلو يختار موراتا ويستبعد ديبالا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، يفضل الاعتماد على ألفارو موراتا في الهجوم بجوار كريستيانو رونالدو في المباريات المقبلة.

وأشارت إلى أنّ باولو ديبالا لم يقدم المستويات المتوقعة منه في المباريات التي غاب عنها رونالدو وبالأخص أمام برشلونة، مما حرمه من فرصته في اللعب بشكل أساسي.

اقتراب عودة ساندو وكيليني من الإصابة

كشفت التقارير الصحفية أنّ أليكس ساندرو يقترب من العودة للمشاركة مع يوفنتوس بعد فترة التوقف الدولي وقد يكون أول ظهور له ضد كالياري يوم 21 نوفمبر المقبل.

أما جورجيو كيليني فقد يتواجد في لقاء دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أو ربما يفضل بيرلو إراحته ليكون جاهزًا بأفضل أحواله يوم الأحد أمام لاتسيو.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام فيرينتسفاروشي

كشفت التقارير الصحفية أنّ بيرلو وضع خطته لمواجهة فريق فيرينتسفاروشي في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت أنّ الخطة لن تشمل أي تغييرات عن مواجهة برشلونة باستثناء عودة رونالدو على حساب ديبالا وإشراك وستون ماكيني أساسيًا وإراحة بينتانكور.

وسوف يلعب كيليني بديلًا لديميرال الموقف، وفي حال لم يتعافى اللاعب بصورة كاملة فسوف يشرك فرابوتا بجوار بونوتشي ودانيلو في الدفاع.