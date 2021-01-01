أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو حتى الأربعين وتحديد قيمة بوجبا

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عيد ميلاد كريستيانو رونالدو ومصير لاعبي الفريق المعارين ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 5 فبراير 2021.

كيليني: يوفنتوس يؤيد الدوري الأوروبي الممتاز ونادم على رفض آرسنال

اعترف أسطورة يوفنتوس والمدافع الدولي الإيطالي جورجيو كيليني بأنه نادم على رفض فرصة الانضمام إلى آرسنال عندما حاولوا ضمه وهو في السادسة عشر من عمره.

وتحدث المدافع المخضرم حول العديد من الأشياء كان أبرزها ندمه على تفويت فرصة الانضمام إلى آرسنال حين كان صغيرًا وأيضًا تأييد يوفنتوس لإنشاء منافسات الدوري الأوروبي الممتاز .

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يوفنتوس يرصد 60 مليون يورو من أجل بوجبا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد رصد 60 مليون يورو من أجل هدفه الأساسي في سوق الانتقالات الصيفية القادم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن طلب كريستيانو رونالدو بتسريع التعاقد مع النجم الفرنسي حرك إدارة يوفنتوس بشكل أقوى تجاه ضمه.

المعد البدني السابق له: رونالدو يمكنه اللعب حتى الأربعين

احتفت الصحف الرياضية ببلوغ كريستيانو رونالدو العام السادس والثلاثين، وخصصت "توتوسبورت" صفحتها الأولى للأمر.

الجريدة الصادرة في تورينو تحدثت مع المعد البدني السابق للبرتغالي في ريال مدريد، والذي أشاد باللاعب وقال إنه قادر على الاستمرار في الملاعب حتى الأربعين.

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يوفنتوس يقرر مصير المعارين

ناقشت "كورييري دي تورينو" مصير الثنائي المعار وستون مكيني وألفارو موراتا وخطط يوفنتوس لشراء اللاعبين.

الأمريكي قالت الجريدة عنه إن عملية الشراء إجبارية بسبب البنود في الاتفاق مع شالكه، بينما بخصوص المهاجم فيوفينتوس يتجه نحو تمديد الإعارة.

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تغيير في الوسط أمام روما

أوضحت "كورييري" أن أندريا بيرلو سيستعين بأدريان رابيو في خط الوسط أمام روما لتعويض غياب رودريجو بينتانكور للإيقاف.

وأفاد التقرير بأن ثنائية ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني ستعود في قلب الدفاع، بينما سيعود أرتور ميلو أيضاً أساسياً ومعه فيديريكو كييزا.