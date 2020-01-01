أخبار يوفنتوس اليوم | رونالدو فوق الجميع وابتعاد بوجبا

ما هو جديد البيانكونيري؟

عدم تخفيض راتب رونالدو والابعتاد عن بول بوجبا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 13 مايو 2020.

رابيو يتهكم على الشائعات

تهكم الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس على شائعات رفضه العودة لصفوف فريقه.

رابيو نشر أكثر من صورة عبر حسابه الشخصي على انستاجرام، قال في الأولى: "عدنما تدرك أنه اليوم الأخير لك .." مع بعض الضحكات الساخرة.

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اللاعب الفرنسي نشر صورة جديدة لعلبة دواء مكتوب عليها "صحافة وتلفزيون" وقال: "لا تبتلع".

رونالدو فوق الجميع

يستعد يوفنتوس لوضع سقف لرواتب اللاعبين بدايةً من الموسم المقبل تماشيًا مع الأزمة الاخيرة بسبب فيروس كورونا.

النادي سيضع مبلغ 151 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا كحد أقصى لرواتب اللاعبين حسب صحيفة كوريري دي تورينو.

رغم ذلك فإن رونالدو لن يتم تقليص راتبه بشكل كبير رغم تقاضيه 522 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا كأعلى راتب في الدوري الإيطالي.

صرف النظر عن بوجبا

يبدو أن اهتمام يوفنتوس بضم بول بوجبا أصبح أقل الآن بسبب التغييرات الطارئة على رواتب اللاعبين.

يوفنتوس لن يستطيع تقديم أكثر من 151 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للاعب وهو أقل مما يتقاضاه مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

كوريري دي تورينو أكدت ان خيار يوفنتوس أصبح بعيد الآن بالنسبة لبول بوجبا الذي قد يبقى مع مانشستر يونايتد أو يرحل لريال مدريد.

أكثر من مجرد بيانيتش وأرتور

مفاوضات مستمرة بين يوفنتوس وبرشلونة في الفترة الأخيرة بشأن انتقال بيانيتش لصفوف البلوجرانا وخروج أرتور للبيانكونيري.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية أكدت أن المفاوضات بين الناديين لم تتوقف عند الثنائي بل أن هناك حديثًا عن خمسة لاعبين آخرين وهم جان كلير توديبو ونيلسون سيميدو من برشلونة وكريستيان روميرو وماتيا دي تشيليو ودانييلي روجاني من يوفنتوس.

محاولات ضم نيمار

حسب دون بالون، فإن والد نيمار قدم عرضًا للمسؤولين في يوفنتوس بصفقة تبادلية ممكنة بين ولده وباولو ديبالا الصيف المقبل.

إدارة يوفنتوس لم تتناقش في الأمر بعد ولكن الصحيفة أكدت أن العرض مغري ليوفنتوس بتواجد نجم آخر كبير في الفريق وللاعب أيضًا الذي سيزامل كريستيانو رونالدو.

كيليني يثير الغضب

انتقد ماركو تارديلي، نجم يوفنتوس السابق، تصريحات كيليني في كتابه الذي نشرت "لا ريبوبليكا" مقتطفات منه في الأيام الأخيرة، وقال بطل كأس العالم 1982 إنه لا يصح أن يقول قائد يوفنتوس مثل تلك الكلمات.

وذكر تارديلي أنه تعلم من جايتانو شيريا ودينو زوف احترام بقية الزملاء وليس الحديث عنهم بالسوء، مؤكداً أن الكراهية ستولد المزيد منها، وذلك في منشور عبر صفحاته على وسائل التواصل.

تفاصيل جديدة من كتاب كيليني

هذه المرة عبر صفحات "توتوسبورت"، أوضح كيليني أنه أصابته الدهشة من كم الرسائل التي تلقاها بعد إصابته مطلع الموسم الجاري بقطع في الرباط الصليبي، وعلى رأسها من خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر.

وكشف لاعب يوفنتوس أن العديد من لاعبي نابولي تواصلوا معه، ومنهم كاليدو كوليبالي ولورينزي إنسيني، وكذلك بيبي رينا، حارس ميلان وأستون فيلا.

كيليني كشف عن واقعة خاصة مع كوليبالي بعد مباراة يوفنتوس ونابولي بذهاب الموسم الجاري وتسجيل السنغالي في مرماه، إذ قام باحتضانه ومواساته بسبب الخطأ الذي تسبب فيه.

وكشف قائد البيانكونيري عن تمتعه بعلاقة خاصة مع مدافع نابولي، وأن الحديث بينهما متواصل دوماً ويتبادلان الرسائل حتى قبل لقاءات الفريقين.