أخبار يوفنتوس اليوم | رقم قياسي ينتظر رونالدو وديبالا يشبه مارادونا

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 15 يوليو.

رقم قياسي جديد ينتظر كريستيانو رونالدو، وميشيل بلاتيني يقارن بين باولو ديبالا ودييجو مارادونا. ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 15 يوليو.

كريستيانو رونالدو يقترب من تحقيق رقم قياسي فريد من نوعه

يحتاج كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، للتسجيل في مرمى ساسوولو ليصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإيطالي.

وفي حال نجح صاروخ ماديرا في إحراز الهدف، فإنّه سوف يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفًا أو أكثر في 3 من الدوريات الكبرى بعد تحقيقه هذا الإنجاز في الدوري الإسباني والإنجليزي.

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"ديبالا يشبه مارادونا"

أكد ميشيل بلاتيني، أسطورة يوفنتوس ومنتخب فرنسا، أنّ باولو ديبالا يشبه الأسطورة الأرجنتينية، نظرًا لما يقدمه في الملاعب.

وقال في تصريحات لصحيفة "لاجزيتا" إنّ كريستيانو رونالدو لاعب بطل وقادر على حصد الألقاب لكنّ ديبالا يمتلك طريقة لعب مميزة وجديرة بالإعجاب.

تقارير.. يوفنتوس يخطط لضم كروس

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع توني كروس من صفوف ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أنّ يوفنتوس يرى أهمية جلب متوسط الميدان لأجل تحسين وضعية الفريق بعد رحيل بيانيتش.

المدير التنفيذي لساسوولو: أتمنى الفوز على يوفنتوس لأجل ماروتا

أكد دانييل كارنيفالي، المدير التنفيذي لنادي ساسوولو، أنّه يرغب في تحقيق الفوز على يوفنتوس في لقاء الدوري الإيطالي.

وأرجع سبب رغبته في ذلك إلى إسعاد صديقه، جوزيبي ماروتا، الذي غادر يوفنتوس للعمل في منصب المدير الرياضي في نادي إنتر.

رونالدو يُكرم الأطباء في تورينو

أهدى كريستيانو رونالدو قميصه الشخصي إلى الأطباء من كوبا الذين عملوا في مدينة تورينو لمواجهة جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة Cubadebate أنّ الأطباء الكوبيين تلقوا هدية رونالدو وهي عبارة عن قميصه الشخصي موقعًا باسمه مع عبارات إشادة بالمجهود المبذول لمكافحة فيروس كورونا.