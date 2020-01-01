أخبار يوفنتوس اليوم | رفض هالاند وخطر ديبالا

ما هو جديد البيانكونيري؟

رفض إرلينج هالاند الانضمام إلى الفريق وخطر غياب ورحيل باولو ديبالا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 16 أكتوبر 2020.

هالاند يرفض يوفنتوس

كشف "كالتشيو ميركاتو" أن إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، كان على أعتاب الانضمام لصفوف يوفنتوس الشتاء الماضي.

وأوضح التقرير أن يوفي وسالزبورج توصلا لاتفاق بخصوص اللاعب، ولكن النرويجي الشاب هو من رفض الانضمام ليوفنتوس.

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تشيلسي يطلب ديبالا

ذكرت "سبورت ميدياست" أن تشيلسي سيتحرك في يناير المقبل من أجل التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا.

وحتى الآن لم يتوصل ديبالا ويوفنتوس لاتفاق بخصوص تمديد العقد، ولذا قد يفكر في بيعه ولكن بقيمة لا تقل عن 80 مليون يورو.

غيابات أمام كروتوني

يعاني يوفنتوس من نقص حاد في صفوفه عندما يزور كروتوني مساء السبت لحساب السيري آ، مما يضع مدربه أندريا بيرلو أمام خيارات محدودة.

الثنائي وستون مكيني وكريستيانو رونالدو معزولان بسبب فيروس كورونا، بينما باولو ديبالا يعاني من مشكلة في المعدة، وآرون رامسي مصاب.

ماركيزيو: رفضت ريال مدريد وإنتر من أجل يوفنتوس

كشف كلاوديو ماركيزيو، نجم يوفي السابق، أن رفض عروضاً من ريال مدريد ويوفنتوس في الماضي من أجل الاستمرار مع البيانكونيري.

وقال متوسط الميدان مع "كورييري ديلا سيرا" إن إنتر في فترة جوزيه مورينيو حاول ضمه، وكذلك فابيو كابيلو وقت تدريبه لريال مدريد، ولكن في المرتين رفض.