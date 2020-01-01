أخبار يوفنتوس اليوم | رحيل رونالدو وتشيلسي يرفض ديبالا

أهم ما جاء عن النادي الإيطالي

كريستيانو رونالدو يعود مرة أخرى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ليدخل قائمة مباراة فيرينتسفاروشي في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وعلى جانب آخر قرر رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي تعطيل صفقة باولو ديبالا، مع إمكانية رحيل رونالدو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده في 2022.

العديد من الأنباء الهامة نجدها في نشرة أخبار يوفنتوس، بالمواقع والصحف الصادرة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر..

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عودة رونالدو

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، عن قائمة فريقه لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق، بعدما غاب أمام برشلونة ودينامو كييف بسبب إصابته بفيروس كورونا.

التشكيل المحتمل

تقارير صحفية نشرت ملامح التشكيل المحتمل ليوفنتوس أمام فيرينتسفاروشي في دوري الأبطال، وسط ترقب كبير بعد الخسارة من برشلونة.

فويتشيك شتشيسني سيكون في حراسة المرمى، وأمامه كوادرادو وبونوتشي وكيليني ودانيلو في خط الدفاع بخطة 4/4/2.

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وأما في الوسط فمن المتوقع رؤية وستون مكيني وبجواره أدريان رابيو وأرتور ميلو، وفي الهجوم فيديريكو كييزا وألفارو موراتا ورونالدو.

صفقة روفيلا

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد دخول ميلان في منافسة شرسة مع يوفنتوس، من أجل التعاقد مع نيكولو روفيلا لاعب وسط جنوى.

صاحب الـ18 سنة تألق مع فريقه بشكل لافت في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ومن المتوقع رحيله إلى فريق أكبر قريبًا.

أبراموفيتش يعطل صفقة ديبالا

تشيلسي كان يريد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس، لكن رومان أبراموفيتش مالك النادي قرر صرف النظر عن الصفقة.

ويأتي ذلك لرغبة النادي اللندني في عدم صرف المزيد من الأموال، بعدما أنفق حوالي 250 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكدت أن فرانك لامبارد كان يرحب بالفكرة، ولكن الأمر أصبح مستحيلًا بعد التعاقد مع حكيم زياش وكاي هافيرتس.

رحيل رونالدو

وعلى جانب آخر كشف موقع "توتو سبورت" الإيطالي، عن قرار كريستيانو رونالدو بعدم البقاء مع يوفنتوس بعد نهاية عقده في 2022.

المهاجم البرتغالي المخضرم يميل بشكل كبير إلى إنهاء علاقته بالنادي الإيطالي وعدم الاستمرار معه حتى الاعتزال، مفضًلا خوض تجربة أخرى داخل أوروبا.