أخبار يوفنتوس اليوم | دور رونالدو في انتقال لاعب ريال مدريد والتعليق على رحيل ديبالا

ما هو جديد البيانكونيري؟

دور رونالدو في صفقة جديدة والتعليق على أخبار رحيل ديبالا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 21 ديسمبر 2020.

ليفاندوفسكي يعترف: لست في نفس مستوى ميسي ورونالدو!

رغم تتويجه بجائزة الأفضل في 2020 من الفيفا، اعترف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أنه ليس في نفس مستوى الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ليفا قاد فريقه إلى تحقيق الثلاثية التاريخية وأعاد لقب دوري أبطال أوروبا إلى أليانز آرينا، مع تتويجه بلقب هداف البوندسليجا وكذلك ذات الأذنين، لكن ذلك بالنسبة له ليس كافيًا للتواجد في مكانة رونالدو وميسي.

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القرار النهائي في مواجهة يوفنتوس ونابولي

سيتم غدًا الثلاثاء تحديد الموقف النهائي لمواجهة يوفنتوس ونابولي الشهيرة صاحبة الأزمة والتي لم تُلعب بسبب إصابة الكثير من نجوم الفريق الساحلي بكورونا وعدم سماح السلطات لهم بالسفر.

القرار سيكون إما اعتماد النتيجة بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة، أو تحديد موعدًا جديدًا تقام فيه المواجهة بين الفريقين.

رونالدو قد يُسهل صفقة انتقال لاعب ريال مدريد

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس جدد اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد في الفترة المقبلة.

الصحيفة أشارت إلى أن يوفنتوس سيستغل العلاقة الجيدة بين رونالدو ومارسيلو لإقناع الأخير بالانضمام لهم خصوصًا مع عدم مشاركاته مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

ما زال من غير الواضح إمكانية انضمام مارسيلو ليوفنتوس يناير المقبل أم في الصيف في انتظار معرفة ما يطلبه ريال مدريد للتخلي عن الظهير البرازيلي.

التشكيل المتوقع لمواجهة فيورنتينا

كشفت صحيفة توتو ويفنتوس عن التشكيل المتوقع للبيانكونيري أمام فيورنتينا في الأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

تشيزني

دي ليخت - بونوتشي - دانيلو

كولوسيفسكي - ماكيني - بنتانكور - رامسي - ساندرو

رونالدو - موراتا

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