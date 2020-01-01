أخبار يوفنتوس اليوم | خليفة مفاجئ لساري وثنائي الوسط إلى الدوري الإنجليزي

ما هو جديد السيدة العجوز؟

تحرك مفاجئ محتمل لبوتشيتينو وثنائي الفريق قد يرحل للبريميرليج ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 25 يوليو 2020.

بوتشيتينو قد يوافق على يوفنتوس

حسب مصادر جول في إيطاليا، فإن الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام قد يوافق على الانتقال ليوفنتوس الصيف المقبل.

بوتشيتينو سيكون هدفًا لأكثر من فريق الصيف المقبل والذي من ضمنها قد يكون يوفنتوس الذي رغم اقترابه من الفوز باللقب التاسع على التوالي إلا أن أداء الفريق مع ساري قد يُعجل برحيله.

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العائق أمام يوفنتوس سيكون راتب ماوريتسيو بوتشيتينو الذي سيكون بين 11 إلى 12 مليون يورو ولكن الأمر غير مطروح حتى الآن داخل جدران يوفنتوس.

مانشستر يونايتد ورابيو

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض ليوفنتوس من أجل ضم أدريان رابيو الصيف المقبل، حسب تأكيدات توتو سبورت.

ومن المتوقع أن يصل عرض مانشستر يونايتد إلى 30 مليون يورو ويظل رحيل اللاعب من عدمه أمر محير في ظل مستوى رابيو الحالي.

عودة محتملة لرامسي إلى البريميرليج

حسب توتو ميركاتو، فإن يوفنتوس عرض على تشيلسي إجراء صفقة تبادلية بين الثنائي أرون رامسي وجورجينيو الصيف المقبل.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات جورجينو إلى جانب رغبة تشيلسي في بيع اللاعب وقد يكون رامسي الحل لحسم الصفقة.

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إصابة دوجلاس كوستا

تعرض البرازيلي دوجلاس كوستا لإصابة جديدة ستبعده عن الفريق للأسبوعين المقبلين بحسب الفحوصات التي خضع لها اليوم.

اللاعب يعاني من إصابة على مستوى عضلات الساق اليمنى من الدرجة الثانية، وسيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته النهائي.

مفاوضات لضم موهبة تشيلسي

علم "جول" أن يوفنتوس في مفاوضات متقدمة لضم صامويل إلينج جونيور، مهاجم تشيلسي الشاب.

اللاعب صاحب الستة عشر عاماً كان في تورينو الأيام الماضية لإتمام تعاقده مع السيدة العجوز بعد منافسة مع عدة أندية كبرى.

صفقة تبادلية مع نابولي

"كورييري دي ميزي جيورنو" اقترحت أن الحل ليوفنتوس من أجل ضم مهاجم نابولي أركاديوش ميليك هو عقد صفقة تبادلية بين الناديين.

ووضعت الجريدة اسم فيديريكو بيرنارديسكي، جناح يوفنتوس، ليكون معروضاً على البارتينوبي لمعادلة الكفة في ظل تمسك الأخير بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.