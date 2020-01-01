أخبار يوفنتوس اليوم | حقيقة الاهتمام ببوجبا وبيرلو ينتقد مهاجميه

أهم ما جاء عن النادي الإيطالي

الموقف من التعاقد مع بول بوجبا وحديث بيرلو عن مهاجميه ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 5 نوفمبر 2020

اهتمام ببول بوجبأ؟

علق فابيو باتريتشي المدير الرياضي ليوفنتوس على مفاوضات البيانكونيري للتعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

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فابيو قال في تصريحات لسكاي سبورت: "بول بوجبا لاعب لمانشستر يونايتد الآن، من الصعب التفكير في الانتقالات. نحب بوجبا وهو لاعب رائع ولكن من المبكر الحديث عن أهدافنا في السوق".

منافسة ثلاثية على ضم تورام

حسب صحيفة بيلد الألمانية فإن ميلان ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر سيتي يتنافسون للحصول على خدمات ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني والذي سجل 17 هدفًا وصنع 14 في 49 مباراة مع الفريق.

يمتلك ميلان الأفضلية مع وكيل أعمال اللاعب حيث تجمع النادي مع مينو رايولا علاقة قوية بينما تربط يوفنتوس وبرشلونة بوالده علاقة جيدة.

من المتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين الثلاثي على الأقل الصيف المقبل مع احتمالية بيع النادي لنجومه بسبب غياب الحضور الجماهيري والخسائر الاقتصادية.

بيرلو ينتقد مهاجميه

انتقد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس مهاجميه رغم الانتصار الكبير على فيرينتسفاروشي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات بعد المباراة: "راضي عن النتيجة ولكن كان من الممكن أن نلعب بشكل أفضل، لدينا مشاكل في إنهاء الهجمات وعلينا أن نتحسن".

وتابع المدرب الإيطالي: "أتحدث إلى اللاعبين كثيرًا ولكنهم يتخذون قراراتهم بنفسهم في الملعب، كان من الممكن أن يكونوا أقل غرورًا ونحسم المباراة في وقت مبكر".

مدافع يوفنتوس السابق يهاجم رونالدو

قال باسكوال برونو مدافع يوفنتوس السابق إن كريستيانو رونالدو لا يحترم زملائه في السيدة العجوز وكذلك خصومه في الدوري الإيطالي.

وأمضى اللاعب البرتغالي الدولي أكثر من عامين في تورينو ولكنه لم يتعلم اللغة المحلية بعد مما يجعله يواجه صعوبة في التواصل إلى حد ما.

التفاصيل .. "رونالدو جاهل لا يحترم زملاءه ولا خصومه "

أبراموفيتش يعطل صفقة ديبالا

تشيلسي كان يريد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس، لكن رومان أبراموفيتش مالك النادي قرر صرف النظر عن الصفقة.

ويأتي ذلك لرغبة النادي اللندني في عدم صرف المزيد من الأموال، بعدما أنفق حوالي 250 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكدت أن فرانك لامبارد كان يرحب بالفكرة، ولكن الأمر أصبح مستحيلًا بعد التعاقد مع حكيم زياش وكاي هافيرتس.

رحيل رونالدو

وعلى جانب آخر كشف موقع "توتو سبورت" الإيطالي، عن قرار كريستيانو رونالدو بعدم البقاء مع يوفنتوس بعد نهاية عقده في 2022.

المهاجم البرتغالي المخضرم يميل بشكل كبير إلى إنهاء علاقته بالنادي الإيطالي وعدم الاستمرار معه حتى الاعتزال، مفضًلا خوض تجربة أخرى داخل أوروبا.