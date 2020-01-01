أخبار يوفنتوس اليوم | حسم مصير رونالدو وكوستا

ما هو جديد السيدة العجوز هذا الصباح؟

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح، وعلى رأس الأخبار الخاصة بالبيانكونيري الحديث عن استمرار كريستيانو رونالدو في صفوف السيدة العجوز

رونالدو يحسم مستقبله

بحسب موقع "توتو يوفي"، فكريستيانو رونالدو قرر البقاء واستكمال عقده رفقة النادي الإيطالي، رغم الحديث عن إمكانية رحيله والعودة إلى ريال مدريد.

وذكر التقرير أن رونالدو لا يركز مع تلك التقارير، وتركيزه منصب على استكمال فترته في إيطاليا، مع عدم استبعاد فرضية تمديد العقد لسنوات إضافية.

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عروض من أجل كوستا

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس تلقى عدداً من العروض من أجل نجمه البرازيلي دوجلاس كوستا في الانتقالات الماضية، ولكن الفريق رفضها.

وكشف التقرير أن بايرن ميونخ حاول إعادة لاعبه السابق، ولكن بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، بينما عرض باريس سان جيرمان مبادلته مع ليفين كورزاوا أو لياندرو باريديس.

كوميسو يحبط يوفنتوس

روكو كوميسو، رئيس فيورنتينا، تحدث عن اهتمام يوفنتوس وإنتر بنجميه جاياتانو كاستروفيلي وفيديريكو كييزا، وقال إنه يسعى للحفاظ على الثنائي الموسم المقبل.

وفتح كوميسو الباب لرحيل قائده كييزا في حال وصول عرض مناسب، وإن أكد أن كاستروفيلي يبقى غير متاح في سوق الانتقالات من الأساس.

الكأس قبل الدوري

تحدث الإعلام الإيطالي صباح الخميس عن فرضية عودة المنافسات الرياضية بلقائي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان، ونابولي أمام إنتر. التفاصيل من هنا.

اهتمام بألان

وسائل الإعلام الإنجليزية أشارت إلى وجود اهتمام من قبل يوفنتوس بضم متوسط ميدان نابولي البرازيلي ألان خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدور الحديث عن إيفرتون بشكل رئيسي في ظل إعجاب كارلو أنشيلوتي بلاعبه السابق، ولكن بوجود منافسة من إنتر ويوفنتوس على اللاعب.

سيلينو لا يمانع بيع تونالي

أوضح ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، أنه يملك اتفاقاً مع نجمه ساندرو تونالي للرحيل حال وصول عرض مناسب.

وكشف الرجل في حوار صحفي هذا الصباح عن وصول عرض ضخم من أحد الأندية في فبراير الماضي، مؤكداً تفضيله بقاء اللاعب في إيطاليا.