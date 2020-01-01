أخبار يوفنتوس اليوم | حرج بيرلو وجنون الانتقالات

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الجمعة الموافق الـ 25 ديسمبر.

حرج بيرلو وتصريحات نجم أودينيزي وسوق الانتقالات الخاص بالفريق ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الجمعة الموافق الـ 25 ديسمبر.

لاعب أودينيزي يلمح لرغبته بالانضمام ليوفنتوس

ألمح رودريجو دي باول لاعب فريق أودينيزي إلى رغبته في اللعب لصالح نادي يوفنتوس في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "توتو يوفي"، وقال خلالها: "أريد أن أكون جاهزًا للحظة التي سألعب فيها لأحد الأندية الكبيرة، مثل برشلونة أو ريال مدريد أو يوفنتوس، هناك بايرن ميونخ أيضًا، وباريس سان جيرمان يملك الجودة".

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بيرلو في موقف حرج

يمر المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس بموقف حرج للغاية حيث أصبح ثالث أقل مدرب جمعًا للنقاط بعد مرور 13 مباراة من الموسم.

بيرلو جمع 24 نقطة حتى الآن، وكان جيجي ديلنيري أقل منه في 2010 عندما جمع 23 نقطة، وحصل ماسيميليانو أليجري على 21 نقطة في 2015 لكنه بالرغم من ذلك حصد اللقب.

وست هام يقف أمام يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من نادي وست هام في الحصول على خدمات اللاعب أوليفييه جيرو نجم تشيلسي.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، في نفس الوقت الذي أبدى فيه يوفنتوس اهتمامه باللاعب وكذلك مارسيليا الفرنسي.

يوفنتوس يضغط لحسم صفقة ديباي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يحاول حسم صفقة اللاعب ممفيس ديباي في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن رغبة يوفنتوس تأتي بعد اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب أيضًا رفقة برشلونة.